北市敬老卡加碼 每月600點

將邁入新的一年，台北市政府將推動涵蓋長者福利與交通安全等多項新制，敬老愛心卡7月起加碼補助，每月點數從480點提升至600點，敬老愛心計程車及復康巴士單趟補助點數也將由65點提高至85點，更可扣抵聯合醫院掛號費。此外，為進一步加強市民安全，明年起YouBike全車種強制納保、微型電動二輪車禁入全市與河濱自行車道。

台北市長蔣萬安表示，北市老人福利政策持續以「敬老、安老、挺老、顧老」出發，明年7月起敬老愛心卡點數，每月將從提供480點增加至600點，也已陸續擴大敬老愛心卡點數使用範圍，包括台鐵基北北桃宜擴大站點、桃園機場捷運、輕軌及100多條國道客運路線與場館，目前敬老愛心卡可於12項交通運具及66處場館使用，範圍為全國之最。

為減輕長者就醫負擔，明年起敬老愛心卡能扣抵聯合醫院門診掛號費50點，適用對象由中低收入戶長者擴大至一般長者，並新增14處院外門診據點，共有21處門診可接受刷卡扣點，2月1日起，敬老愛心計程車及復康巴士單趟補助點數也將由65點提高至85點。

市府指出，雙北公車將於明年1月3日啟用敬老愛心卡餘點扣盡功能，若當月尚餘的免費點數不足以搭乘公車，系統將自動扣除剩餘點數，並以儲值金補足差額，讓點數能完整使用。

市府也著手加強市民安全，明年起北市YouBike全車種全面實施投保免費公共自行車傷害險，並將原未納保的單次租借臨時會員一併納入保障範圍，保費由市府全額負擔。

此外，市府近年持續接獲民眾反映微型電動二輪車影響自行車道安全，北市自明年起禁止微型電動二輪車行駛全市自行車道，包括河濱自行車道及人行道，違規者可處300元至1200元罰鍰，目前已於各水門出入口及自行車牽引道懸掛宣導布條，明年起將派員加強巡邏，配合科技執法取締違規。

為解決公有停車場久停車輛問題，並落實使用者付費，市府明年起也規定車輛久停容許日數從45天縮短為10天，超過者將張貼通知限期5天內處理，屆期未處理即拖吊移置，也提高小客貨車、機車移置及保管費。