北市敬老卡升級身障者難受惠 社會局研議放寬補助門檻

北市敬老卡升級，不過行動不便長者最常使用的復康巴士和復康通用計程車，仍維持「車資須超過 85元」始得扣點的規定，將最需交通支持的族群排除在外。（本報資料照）

為推動涵蓋長者福利，北市府日前宣布敬老卡開放扣抵聯醫門診掛號費，2月計程車扣抵點數提高到85點，7月每個月點數調升至600點。台北市議員張斯綱表示，行動不便長者最常使用的復康巴士和復康通用計程車，仍維持「車資須超過 85元」始得扣點，同時扣點上限為65點，將最需交通支持的族群排除在外。北市社會局回應，將評估整體財政預算可負擔程度，研議放寬使用門檻及期程，提升重度、極重度身心障礙者交通優惠權益。

台北市敬老卡點數目前可以在12項交通運具及66處場館使用，使用範圍為全國之最，今年制度再升級，敬老卡點數由480點擴增至600點，同時一般愛心計程車單趟補助扣點上限，亦由65點提高至上限 85點；另農曆年前也預計將合法溫泉場館大眾池納入用敬老卡扣抵點數的文康休閒場館，進一步擴大長者在日常生活、交通與醫療上的使用彈性。

張斯綱表示，有民眾反映敬老卡交通補助政策雖已升級，但行動不便、依賴復康運具、乘坐輪椅或行動不便的長者，常使用的復康巴士及復康通用計程車，仍維持「車資須超過 85元」 始得扣點的規定，而且扣點上限為65點，未隨升級政策一併修正，出現「點數再多也用不到」的情形，顯示政策設計上產生明顯落差，與照顧弱勢、促進交通平權政策初衷不符，致行動不便長者實際受益有限。

張斯綱說，復康巴士與復康通用計程車並非一般替代性交通選項，而是行動不便長者唯一可行且不可替代的交通工具，承擔就醫、復健等基本生活需求，敬老卡政策升級卻未同步納入該類運具，形同將最需要交通支持的族群排除在外。

社會局表示，考量重度、極重度身心障礙者，較難使用大眾運輸工具，北市現行已訂有復康巴士車資比照計程車費率計算，其中3分之2由市府補助，另3分之1由使用者自付的補助機制；將評估整體財政預算可負擔程度，研議放寬愛心卡點數扣抵車資85元門檻、期程，提升重度、極重度身心障礙者使用愛心卡交通優惠的權益。

