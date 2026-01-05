北市敬老卡春節前可泡大眾池 有望新增騎乘YouBike

（中央社記者楊淑閔台北5日電）台北市社會局預計農曆春節前開放敬老卡點數用於泡大眾池，今天有里長肯定之餘也建議擴用於年貨大街、YouBike、買鮮奶及藥局。蔣萬安說，研議用於YouBike，其他列管1個月盤點。

市長蔣萬安今天出席「115年度市長與里長有約－大同區」會議，述及捷運延伸建設、輝達落腳北士科等市政推動，將有助於中山及大同區發展。

由於台北市敬老卡點數用途有限，沒用完歸零，引起民意反映看得到、吃不到，目前確定新增用於泡湯，會中大有里里長許美智予以肯定，並建議YouBike也能用，以及開放在迪化商圈年貨大街消費上，例如抵扣新台幣50元帶動消費500元，刺激在地經濟活絡，還有買鮮奶補鈣，也能幫助酪農，加上可在藥局抵扣健保點數。

廣告 廣告

台北市社會局告訴中央社記者，預計今年農曆春節前開放泡湯使用，先試辦大眾池，可抵用60點（元）。

社會局說明，敬老卡將自今年7月起升級，由480點加碼至600點。蔣萬安說，很多長輩呼籲擴大使用範圍，其實480元起就開始擴大到抵用北市七處市立聯合醫院門診掛號費（對象限北市中低收入戶，以及領有本市中低收入老人生活津貼的長者）及計程車點數抵用、泡湯上。

他並說，敬老點數很大政策用意是希望長輩能夠走出去，多多旅遊、搭車等，擴大用在YouBike上，確實符合政策目的，有益健康，會來規劃研議。

其他部分，蔣萬安說，是否可全面開放到消費上，這個可能會跟政策目的有點牴觸，例如買藥，「這就有點更奇怪」，因為原本希望促進長輩健康，但反而讓他用點數買藥，就必須要非常審慎；希望給予市府1個月時間，讓社會局盤點可擴大範圍、項目，再跟里長回覆。

蔣萬安並指示此案列管1個月。台北市民政局說明，意即1個月後會有結論。

蔣萬安致詞時也說，市府全國首創措施包括「幸福住宅」，讓新婚2年內或育有0至6歲子女的小家庭優先入住社宅，推出後迅速額滿；臨時托育據點從上任前4處擴增至24處，成長6倍；今年也將設立婦幼專責醫院，並擴大「生生喝鮮奶」至國中等，讓北市成為六都中唯一生育率正成長城市。

另外，里鄰建設基本經費調高至35萬元，新增鄰長工作協助費2500元，睦鄰活動費提高至8萬元，鄰長自強活動費與基層人員出國考察費也同步調升，以及活動場所租金補助將由民政局研議調高。（編輯：陳仁華）1150105