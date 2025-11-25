北市敬老卡泡溫泉年底上路！ 林延鳳提扣點數「歡唱KTV」

林延鳳也進一步建議市府，不少老人認為「唱歌」很舒壓、療癒，是否能研議開放連鎖KTV使用敬老卡。(記者孫唯容攝)

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市議會民政委員會今(25)日審查「敬老卡增加溫泉泡湯文康福利」案，提案議員林延鳳指出，敬老悠遊卡的設置精神之一，就是讓長者能走出戶外，因此她提案要求市府跨局處合作，規劃開放使用敬老卡點數泡溫泉、在商圈消費，已獲市府接受，預計年底前可上路。林延鳳也進一步建議市府，不少老人認為「唱歌」很舒壓、療癒，是否能研議開放連鎖KTV使用敬老卡。社會局長姚淑文表示，將回去研議。

林延鳳說，台北市目前有超過57萬名長者，而台北市北投區有1項特別的天然資源溫泉，其中有青磺泉、白磺泉、鐵磺泉等不同種類，泉水含有各種徵量元素，之前質詢時就曾提出敬老卡點數扣抵泡溫泉的想法，社會局也已宣布將付諸實施，未來台北市的長者將可以用敬老卡享受溫泉，對社會局的積極作為表示肯定。

廣告 廣告

林延鳳指出，她發現長輩喜歡2、3人相約下午去唱歌，到晚餐前再回家，唱歌對長者來說是一種療癒的過程，除了在活動中心等公開場合唱歌外，也有些老人家偏好在包廂裡歡唱，且不少連鎖的KTV的下午時段也都有提供餐食，那些老人就有得吃、有得唱，吃飽喝足後再回家，要求社會局研議，是否將合法的KTV納入文康場域，讓長者多一項使用敬老卡的休閒娛樂。

台北市社會局局長姚淑文說明，社會局已與溫泉業者開過會，獲得20間左右店家承諾可以支應使用敬老卡，目前正在積極建構軟硬體設備，預計年底前就可以上路。另外，在社區照顧關懷據點及老服機構已採購唱歌影音設備，可供長者使用，至於是否納入營業場館作為使用敬老卡文康場所的方案，涉及的層面比較廣，社會局將研議可行性。

【看原文連結】

更多自由時報報導

化粧品摻入蘇丹色素！ 18產品用到禁用原料 多家知名品牌也中鏢

「孫大炮」孫金清捐360萬助1000新豐人遊日 今起鳳蓮宮登記

獨家》台積電擬加碼投資3座2奈米廠 地點傳將落這邊

北部今晚轉雨、明天轉涼低溫14度 天琴颱風估週三生成

