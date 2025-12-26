北市敬老卡480點用完者僅一成！陳怡君批明年增至600點「看得到、吃不到」

北市議會民政委會員今(26)日審查社會局相關預算，議員陳怡君提案要求，開放敬老卡可用於購買牛奶、乳製品，補充必需營養素。(記者孫唯容攝)

〔記者孫唯容／台北報導〕北市議會民政委會員今(26)日審查社會局相關預算，議員陳怡君提案要求，開放敬老卡可用於購買牛奶、乳製品，補充必需營養素。陳怡君也直批，北市敬老卡點數明年7月起將從480點增至600點，不過將480點用完的長輩竟然不到一成，希望增加項目讓長者可以多使用，不然就是讓長輩「看得到、吃不到」。一召許淑華裁示，議案通過，要求社會局回去研議。

議員陳怡君指出，北市敬老卡從2022年啟用至今，將480點全數用盡的長者不到一成，而使用1點至200點級距的長者，更是從未突破過5成，她也收到許多長輩反映不是不用敬老卡，而是不好用、不實用，因此希望讓長者使用敬老卡可以有更多選擇，國健署也建議65歲以上長輩攝取牛奶，減緩肌少症，希望讓長輩有喝牛奶的機會。

議員鍾佩玲也表示，編列預算就要用滿、用足，增加更多項目可供老人選擇。社會局長姚淑文指出，目前北市長者逾60萬人，估算使用率7成，預算需增加5億左右，承諾將回去研議。最終，一召許淑華裁示，議案通過，要求社會局研議，市長蔣萬安常講每個小朋友都有牛奶喝，也希望能照顧到北市長者。

社會局回應，敬老卡推動初衷是鼓勵長者社會參與，提升長者外出意願，為了鼓勵長者維持良好身心健康，也擴增至文康設施場館，目前計66處場館，明年也將擴增抵扣市立聯合醫院門診掛號費，將對象擴及到一般長者，同時也將增加聯合醫院院外門診14處，共計21處門診可接受刷卡扣點50點，搭乘敬老愛心計程車之單趟補助點數，自原65點提高至85點，相關擴充仍需考量財政衡平，審慎規劃。

