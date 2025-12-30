北市敬老愛心卡加碼！擴大補助、YouBike納保 新制元旦上路

新的一年，台北市將推動涵蓋長者福利與交通安全的多項新制。（圖／台北市社會局）

新的一年，台北市將推動涵蓋長者福利與交通安全的多項新制。敬老愛心卡將加碼補助，點數從480點提升至600點，更可扣抵聯合醫院掛號費，敬老愛心計程車及復康巴士單趟補助點數也將由65點提高至85點。此外，為進一步加強市民安全，明年起YouBike全車種強制納保、微型電動二輪車禁入河濱自行車道，展現市府打造友善、幸福、安全台北的決心。

台北市長蔣萬安表示，北市老人福利政策持續以「敬老、安老、挺老、顧老」出發，北市府陸續擴大敬老愛心卡點數使用範圍，包括台鐵基北北桃宜擴大站點、桃園機場捷運、輕軌及100多條國道客運路線與場館，目前敬老卡可於12項交通運具及66處場館使用，範圍為全國之最。

此外，為減輕長者就醫負擔，自明年1月起，敬老愛心卡也能扣抵聯合醫院門診掛號費50點，適用對象由中低收入戶長者擴大至一般長者，並新增14處院外門診據點，共有21處門診可接受刷卡扣點，明年2月1日起，敬老愛心計程車及復康巴士單趟補助點數也將由65點提高至85點。

不僅如此，台北捷運、雙北公車自明年1月3日起，將同步開放交通乘車碼（QR Code）掃碼支付功能，公車也於同日啟用敬老愛心卡餘點扣盡功能，讓持卡者能充分使用點數，若當月尚餘的點數不足以搭乘公車，系統將自動扣除剩餘點數，並以儲值金補足1元差額。

市府也著手加強市民安全，自明年1月1日起，北市YouBike全車種全面實施投保免費公共自行車傷害險，並將原未納保的單次租借臨時會員一併納入保障範圍，且保費由市府全額負擔。

此外，市府近年持續接獲民眾反映微型電動二輪車影響自行車道安全，北市自明年起，禁止微型電動二輪車進入全市自行車道，違規者可處300元至1200元罰鍰，目前也已於各水門出入口及自行車牽引道懸掛宣導布條，明年起將派員加強巡邏，配合科技執法取締違規。

為解決公有停車場久停車輛問題，並落實使用者付費，明年起也規定，車輛久停容許日數上限縮短為10日，超過者將張貼通知限期5日內處理，屆期未處理即予拖吊移置，也提高小客貨車、機車的移置及保管費。

