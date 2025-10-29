北市敬老愛心卡 明年加碼至600點

台北市長者人口占總人口23.9％為全國最高，北市社會局29日重陽節宣布，自明年7月起，敬老愛心卡點數將由480點加碼至600點並陸續升級服務範圍。（本報資料照片）

台北市65歲以上長者人口占總人口23.9％為全國最高，北市社會局29日重陽節宣布，自明年7月起，敬老愛心卡點數將由480點加碼至600點，並陸續升級服務範圍，包括提高敬老愛心計程車單趟補助點數、可扣抵聯合醫院掛號費。藍綠議員皆對加碼表示肯定，但建議仍需普及計程車刷卡機、取消點數歸零機制，才能真正改善長者生活。

各縣市為照顧長者，每月會儲值1點等於1元的點數至敬老愛心卡，新北市日前宣布明年7月起點數從480點增至600點，多名北市議員要求北市府跟進，強調財政資源為全國第一，實在沒有理由落後，至少比照新北市從480點加碼至600點，但北市社會局回應「每月480點全數用罄者約僅占7％，會優先加強使用率」，暫不跟進新北。

社會局昨突宣布，敬老愛心卡點數將自明年7月起加碼至600點，不僅如此，自明年1月起不再僅有中低收入戶及領有中低收入老人生活津貼長者，可用點數扣抵北市7處聯醫門診掛號費，一般長者也可扣抵，同時將增加14處聯醫院外門診，共21處門診可接受刷卡扣點50點，此外自明年2月1日起，敬老愛心計程車單趟補助點數也將自65點提高至85點。

另外，考量泡溫泉已成為長輩休養生息首選，社會局也正在洽談北市合法溫泉業者，目標在今年冬天將溫泉場館納入敬老愛心卡扣抵點數場館。

國民黨議員王欣儀對北市加碼表達肯定，但她認為，許多長者長期反映許多敬老愛心計程車沒有刷卡機，甚至有些司機只想收現金，導致無法扣點搭乘，市府必須加強普及硬體、向業者宣導。

王欣儀說，目前若當月有未使用完的點數會歸零，無法累積到下個月，現今科技日新月異，社會局應積極朝向點數可累積的方向努力。

民進黨議員張文潔也肯定加碼措施，但社會局還是太過於侷限使用範圍，幾乎只對健康長者設計，她曾建議點數應擴至藥局或超市使用，以利長者購買保健營養品、紙尿褲等用品，社會局當時以少數人可能買菸酒為由暫緩計畫，但實務上可規定只能買特定產品，未來會持續爭取讓北市長者福利不落人後。