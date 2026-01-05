北市整合性篩檢今年增至212場 新增2檢測

▲定期公費癌症篩檢可有效降低70%子宮頸癌、41%乳癌、35%大腸癌、26%菸檳男性口腔癌、20%重度吸菸者肺癌之死亡風險。（示意圖／取自photo AC）

[NOWnews今日新聞] 依據113年臺北市十大死因統計顯示，超過一半以上的死因與慢性疾病有關，其中惡性腫瘤已連續53年蟬聯臺北市十大死因之首，為強化市民健康照護，臺北市政府衛生局115年整合性篩檢服務場次增加到 212 場，原有5項癌症篩檢、成人健檢及 B、C 型肝炎篩檢外，115 年起新增胃癌幽門螺旋桿菌檢測及 HPV 檢測。

依世界衛生組織(WHO)及實證醫學證明，定期公費癌症篩檢可有效降低70%子宮頸癌、41%乳癌、35%大腸癌、26%菸檳男性口腔癌、20%重度吸菸者肺癌之死亡風險。

廣告 廣告

臺北市衛生局局長黃建華表示，為提升癌症早期偵測成效，臺北市自115年起將全面強化整合性篩檢服務，攜手38家醫療院所結合臺北市12行政區健康服務中心辦理212場整合性篩檢服務，核心目標是讓民眾以最少的時間取得最完整的一站式預防保健服務，熱烈邀請民眾參與，強化癌症早期偵測率並降低癌症死亡風險。

黃建華說明，符合資格之市民可於檢查日前一日至「臺北市整合性篩檢預約平台」進行預約，並可透過平台查詢各場次選擇人流較少的時段參加，以縮短當日報到及等候流程。另各項最新獎勵活動資訊亦同步公告於平台，市民於活動當日攜帶健保卡即可參與篩檢。

為有效降低胃癌發生率，臺北市配合衛生福利部國民健康署，自115年起補助45至74歲民眾終身一次「幽門螺旋桿菌糞便抗原檢查」，並同步納入臺北市整合性篩檢服務項目。檢驗結果如為陽性，將協助民眾轉介醫療院所，由醫師評估是否進行除菌治療或安排進一步檢查。

另為強化子宮頸相關癌症防治，自115年起亦將HPV檢測納入整合性篩檢服務，提供35歲、45歲及65歲女性於當年度一次HPV檢測機會，有助及早發現高風險感染者，並透過早期介入，有效阻斷病程發展。



北市衛生局分享，自115年1月1日起，凡設籍臺北市40至64歲市民於臺北市立聯合醫院接受成人健檢，即可獲得加碼補助糖化血色素、全血細胞計數、甲狀腺刺激素、CA-199腫瘤標記、尿酸及尿素氮等6項檢驗項目，相關資訊可洽詢臺北市民當家熱線1999轉分機1845或臺北市12區健康服務中心，篩檢資格、服務場次與合作醫療院所名單，可於臺北北市生局官網主題專區/癌症防治/整合性篩檢查詢。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

備戰大掃除！居家清潔需求成長3成3 清潔費至少漲1成

北部恐下探9度！強烈冷氣團元旦報到 「7招」抗寒護心

探員下班了！長榮航空全新機上安全影片 3大特色一次看