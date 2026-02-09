北市整合連假交通資訊 充電停車轉運一站掌握

長達9天的連續假期將至，北市府整合停車、充電與大眾運輸服務，維護市民返鄉與出遊動線。台北市停管處推出「停車查詢一站式服務」與「北市好停車充電地圖」，讓民眾停車、繳費、充電一次完成；公共運輸方面，台北轉運站與國道客運加強疏運，市區公車機動加密班次，協助民眾避開塞車、安心走春。

春節出遊前可先上「北市好停車」網頁，查找目的地周邊停車場與即時車位資訊，節省繞行找車位的時間。同時可透過「停車查詢一站式服務網」，線上查詢並繳納路邊停車費，無須再至超商排隊繳費，出遊行程更順暢。

為避免連假行程忙碌而忘記繳費，停管處建議車主加入一站式網站會員，開啟簡訊提醒服務，就能即時接收繳費通知，避免逾期受罰風險。相關數位服務於過年期間持續開放，讓民眾假期停車輕鬆無負擔。

因應電動車使用需求增加，北市公有停車場目前已設置1,495座充電樁，並於「北市好停車」網頁結合設計「充電地圖」功能，清楚標示充電樁位置、剩餘數量、插座規格及快慢充資訊，讓車主快速補電、降低里程焦慮，無論短停或長途旅遊都能安心規畫。

返鄉旅客方面，台北轉運站於春節連假期間，除部分宜蘭線客運仍於台北車站(鄭州)站外下客外，其餘路線均於轉運站內上下車。台北市公運處已要求客運業者在尖峰時段加開班次，並增派站內服務人員及周邊義交疏導交通。

北市公運處提醒，春節國道客運車票已陸續開賣，建議民眾提早至各客運公司網站或下載「TBS台北轉運站」App購票，可即時查詢班次與剩餘座位，省下現場排隊時間。往返台北和宜蘭的旅客，可以多利用南港轉運站西站分流搭乘。

公運處預估，連假前1日、首日及末2日(2/13、2/14及2/21、2/22)為疏運高峰，台北車站四周的忠孝西路、中山北路、重慶北路及南京西路一帶交通量大，呼籲民眾改行替代道路或優先搭乘大眾運輸工具。

此外，為因應參拜、購物與觀光人潮，行經廟宇、商圈與熱門景點周邊的公車路線，於2月14日至22日機動加密班次；聯營公車於除夕至初五(2/16~2/21)依需求調整班距，初六(2/22)起陸續恢復正常。民眾搭車前於「大台北公車」網站、手機版網頁或智慧型站牌搜尋即時到站資訊，出行更順利。

