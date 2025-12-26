北市文創扶植計畫 以階段性測試助品牌穩健出海

文創品牌大聲說！2025 國際拓銷年末交流會

由臺北市政府文化局指導、松山文創園區執行的「臺北市文創產業扶植計畫」，近年在推動品牌邁向國際市場的過程中，已逐步建構出一套可供參考的實務模式。該計畫的核心邏輯在於將海外拓展拆解為兩個關鍵階段：首先引導品牌以可控成本進行初步市場測試，實地觀察消費反應與通路運作；隨後再依據反饋結果，媒合在地資源與合作夥伴，協助業者在低風險的狀態下建立市場基礎。

這種操作方式有效降低了初期跨足國際的試錯成本，使品牌能根據數據與經驗，針對產品、定價及溝通策略進行實質調整。邁入 114 年度，計畫將進一步深化「前期整備」工作，包括市場驗證與在地商業模式測試，協助品牌在有限資源下做出符合市場現況的布局判斷。

文創生態圈交流活動現場互動熱絡

回顧 113 年於東京等地的執行經驗，該計畫觀察到「諮詢、商談、快閃展示」並行所產生的效益，因此在 114 年特別將輔導機制前置。透過導入目標市場的專業顧問，針對市場調查、消費者輪廓、成本結構及定價策略提供實務輔導，協助品牌在出海前掌握必要的數據基礎與判斷力。在執行層面上，計畫也從單純的零售展售轉向「主題式策展」，透過與當地通路共同企劃內容，提升臺灣品牌在國際市場的能見度。

日本拓銷品牌—Blessings 花果襪分享透過市場顧問的諮詢與短期市場測試收穫

此外，計畫採取了多元行動布局，包含 IP 授權媒合、深化成熟市場的通路合作，並安排海外產業見習行動，培養品牌主理人對國際運作與文化轉譯的理解。在國際連結部分，目前已與馬來西亞 GMBB、日本 KIITO 設計創意中心、香港西九文化區管理局及 PMQ 元創方等單位建立穩定的合作關係。透過與當地具影響力的場域合作，臺灣品牌得以取得更具實質意義的曝光，並建立在異地市場的信任度。

香港拓銷品牌—赤毛族分享展售點從無到有的拓銷歷程

這種交流也帶動了國際夥伴的雙向互動，例如神戶市政府與馬來西亞 GMBB 代表團曾回訪松山文創園區，共同探討跨國合作與商業模式的可能性。除市場拓展外，扶植計畫亦作為產業交流平台，於 12 月 23 日舉辦「國際拓銷年末交流會」，邀請品牌代表分享馬來西亞、日本與香港的一線觀察，並釋出 2026 年的初步方向，協助業者提前掌握資源與節奏。

松山文創園區指出，114 年度的推動成果已為臺北文創產業累積了成熟的操作基礎。未來計畫將持續深耕亞洲市場，透過輔導與媒合機制，協助創作者在國際舞台建立長遠且穩定的合作關係。

松山文創園區趙釧玲總監上台與品牌致意

