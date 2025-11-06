北市文創推銷網「品牌沒資料、英文頁面全中文」 文化局急徹查
北市文化局民國111年11月成立「選．台北」，作為促進文創產業發展目標，無論國內外市場都可以成為商機窗口。北市議員顏若芳6日指出，「選台北」平台網站漏洞百出，不只上面品牌倒閉、查無資料， 甚至英文版本網站裡面都是中文，還花費經費將近1000萬元，簡直在國際上丟台北市的臉。文化局長蔡詩萍表示他相當錯愕，2周內會徹查內容；文化局也說，會立刻評估相關網站有無合併必要性，以利民眾更方便取得文創產業品牌相關資訊。
顏若芳指出，台北市有「選台北」這個平台，每年會公開徵選100組品牌入列，但這些品牌幾乎全數倒閉，不然就是查不到資料，這些是像民眾推薦台北的品牌，結果點進去不是倒了，不然就是找不到資料。
蔡詩萍表示，「選台北」中的品牌由松山文創園區選出並扶持，但扶持不一定會成功，不過如果品牌已經倒閉要把資料撤下，不應該在網站上。
顏若芳說，「選台北」營運發展目標是導流國際買家登入，提高文創產業能見度，整合行銷刺激消費，但是「選台北」頁面多處空白，甚至產品型錄還是111年版本的，而媒體報導專區只有112年的1條報導，最新消息停留在114年年初，在整個計畫裡面，文化局投注900萬元，文機會70萬元，加起來將近1000萬元，結果網站上面品牌倒閉、沒資料，網站為了導入國際，開設英文網站，結果還是中文內容，計畫書提到有8萬觸及，真的台北市成為笑話，面對國際時，不是讓螺絲鬆掉，甚至這根本沒有螺絲。
蔡詩萍表示，他很錯愕，會先了解怎麼回事後，2周內徹查給出報告並說明；文基會表示，回去後會馬上檢討改善。
顏若芳表示，文化局應全面檢討更新選台北品牌及雙語網站平台，完善賣方資料更新機制，強化北市文創產業扶植，與國際多元店商通路呵做建立選台北專區，研議寄出北市文創好物拓銷採購獎勵機制。
文化局說明，有關選台北網站疏漏問題，文化局及文基會立刻檢討網站營運計畫，另議員所指每年補助900萬元委託台北市文化基金會松山文創園區，執行「台北市文化創意產業扶植計畫」，此計畫包含辦理產業輔導及國際拓銷，包括帶領品牌參展或辦理期間限定主題展售會等，其中「選台北網站」執行經費近3年大約落在33萬至16萬元之間，文化局正評估相關網站有無合併必要性，以利民眾更方便取得文創產業品牌相關資訊。
