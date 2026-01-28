北市文創資源懶人包 助品牌創業、拓銷、永續一鍵解鎖

CNEWS195260128a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

由台北市政府文化局指導、台北市文化基金會松山文創園區執行的「台北市文化創意產業扶植計畫」，為加速推動文創產業發展並強化資訊透明度，日前舉辦「115 年品牌成長導航 政策資源說明會」，協助文創業者掌握市府多元資源與申請方向。

台北市文化局長蔡詩萍表示，說明會以「一站式服務」為核心，協助文創團隊快速掌握台北市政府相關政策與資源，在有限資源下獲得實質支持。

蔡詩萍指出，市府整合文化局、產業發展局及青年局資源，提供團隊徵選輔導、國際市場拓銷及低利貸款等協助，並串聯文化基金會所屬紅樓、松山文創園區與誠品，形塑從微型創業到成熟品牌的完整文創產業生態。

CNEWS195260128a02

本次說明會針對品牌成長的不同階段，精準對接局處資源。在「創業支援」方面，產業發展局介紹了不限產業別、採「隨到隨審」的產業發展獎勵補助計畫（SiTi），並由專人解析申請要點，提升企業獲取資金的便利性；青年局則針對 45 歲以下創業者，提供創業融資貸款利息補貼與職涯培訓資源，降低青年創業初期的資金門檻。

在「市場拓展」主題下，扶植計畫團隊詳細說明瞭年度國際拓銷徵件計畫與顧問媒合服務，協助業者透過低成本方式快速測試海外反應；文化局重點介紹文創永續培育計畫，鼓勵跨域合作與資源整合，協助業者發展具文化影響力的創新商業模式。透過政策挹注，為台北市文化創意產業注入更多永續與創新的動能。

活動現場交流氣氛熱烈，業者們針對進駐松山文創園區風格店家及各類獎補助計畫諮詢踴躍。主辦單位表示，透過跨單位的資源整合，不僅打破了政策資訊的藩籬，更讓品牌能根據自身需求精準切入。期待 115 年在政府與民間單位的共同灌溉下，文創產業能展現更具生命力的亮眼表現，讓台北的原創能量在國際舞台持續發光。

