北市文化小旅行「恐怖片」 入夜伸手不見五指

台北市文化小旅行100景點其中的舊雙溪步道，入夜後一片黑。（圖／TVBS）

台北市議員(民) 陳怡君 說:「他是有路燈的，一路上其實都非常的暗，看我已經看不到我進來的路了，這就很暗，非常的暗。」前方燈火闌珊，但是驀然回首，一片黑，文化小旅行，瞬間變成恐怖片。

記者 蔡秉宏 說:「來到舊雙溪河步道，你可以看到這邊其實風景還算漂亮，而且也十分的安靜，但是在我右手邊，就有非常多的人造廢棄物，而且這邊雖然是24小時全天候開放，但是一到晚上，沒有路燈，完全看不到。」

舊雙溪步道的木椅都已經腐朽不勘。（圖／TVBS）

沒燈不打緊，早上來總可以吧，但就連木椅都腐朽不堪，木頭都已經鬆脫，溪流步道的柵欄也出現毀損狀況。

記者 蔡秉宏 說:「下一個景點，我們來到了孝字號天橋，這邊位於西門町，不過可以看到這個天橋十分的老舊，而且現在清潔人員，雖然已經在收拾垃圾了，但是在上面仍然是可以看到，許多廢棄的鞋子。」

走上位在中華路、開封街口的孝字天橋，但想上橋，手扶梯，竟然是壞掉的，一旁也都有塗鴉和個人廢棄物，觀感超差。但就這麼剛好，有清潔人員跑來整理，原來同一時間...

孝字號天橋，被堆滿了廢棄垃圾跟舊鞋子。（圖／TVBS）

台北市議員(民) 陳怡君 vs. 台北市長 蔣萬安:「市長你有沒有看到，天橋上面是什麼？這是什麼，市長？鞋子。鞋子，對啊鞋子，這個不是孝字號，這個網美的天橋嗎？」

有罵、真的有差，議員一質詢，局處馬上下令整理，這些景點，可都是台北市推廣的「文化小旅行」100個景點。台北市長蔣萬安，曾和文化局開記者會大力推廣，沒想到實際踩點「好落漆」。

台北市議員(民) 陳怡君 vs. 台北市長 蔣萬安:「我會請文化局這邊主責，至少明年上半年前，我想希望都可以把它全面的優化。」蔣萬安承諾半年內改善，北市擁有豐富多元歷史，但為了硬湊出「100個景點」，又沒妥善規劃，未免太可惜。

