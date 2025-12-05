北市文化局推動受保護樹木推廣活動

為推廣隱身於城市之中受保護樹木，台北市文化局五日宣布推動「一一四年度受保護樹木宣導暨教育推廣計畫」，以多元形式拉近市民與樹木的距離。計畫內容涵蓋藝術體驗工作坊、主題講座，以及「樹的習作」系列設計推廣品，包含小樹包、萬年曆與作品明信片。

其中，萬年曆與明信片邀請北投多寶藝術學堂六位專職藝術家創作，透過吳柏均、莊博為、李明澐、劉致毅、駱怡初與吳宏洋等藝術家們細膩獨到的觀察視角，將樹木的溫暖、綠意與記憶以藝術形式傳遞給市民。

北市文化局指出，今年度受保護樹木推廣活動以「樹木美學」與「藝術共創」為核心，連結五感體驗與互動創作，於八、九月間舉辦「與一棵樹共舞」、「城市裡的臉譜美術課」、「樹木氣味採集師」、「樹皮的良善魔法」、「陽光下的葉色筆記」、「樹木守護者的現場筆記」等八場工作坊及講座，邀請民眾共同參與。

推廣品規劃更加入公益理念，與長期支持泛自閉症青年的「台灣多寶格藝術發展協會」合作，韓淑華理事長在陪伴與分享的過程中，持續引導多寶藝術家發揮潛能。本次委託創作不僅承載了多樣的生活經驗，也映照出對世界的多元理解，藝術創作既實現自我表達與生活學習，也深刻傳遞受保護樹木的人文價值。

北市文化局進一步指出，呼應年度主題「樹的習作」，將六幅藝術作品融入萬年曆的封面設計，利用作品擷取的貼紙元素，讓每個人都能是創作者，自由拼貼而成為獨一無二的大樹，內頁以留白日期排版，跳脫固定週曆年月之侷限。

今年度嘗試以藝術的柔性視角，喚醒市民朋友對受保護樹木的關心與愛護，同時展現多寶藝術家們獨特的創作能量。

先前於台北市文化局臉書粉絲專頁舉辦的萬年曆線上抽獎活動，獲得熱烈迴響，並與五十位民眾分享了這份溫暖。為延續感動，再度加碼推出三十份「小樹包」，設計巧思以紙卡插組組合成立體小樹幹，將採集到的落葉妝點成桌面風景，邀請大家一同參與「樹的習作」，將觀察自然的眼睛與創作的心情融入日常生活。