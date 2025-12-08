北市文化局攜手多寶藝術家推「樹的習作」設計品 以藝術共創喚醒市民關懷





為推廣城市中隱身多年的受保護樹木，台北市文化局今年度嘗試以柔性且具藝術性的視角，拉近市民與樹木的距離。

公益合作： 計畫與長期支持泛自閉症青年的「社團法人臺灣多寶格藝術發展協會」合作，邀請吳柏均、莊博為等6位專職藝術家進行委託創作。這些作品不僅承載了多樣的生活經驗，更映照出對世界的多元理解，深刻傳遞受保護樹木的人文價值。

活動核心： 在8、9月間，已舉辦「與一棵樹共舞」、「樹木氣味採集師」等8場五感體驗工作坊及講座，成功邀請市民共同參與「樹木美學」的探索。

「樹的習作」推廣品：萬年曆與小樹包延續感動

本次計畫推出「樹的習作」系列設計推廣品，將藝術與實用性結合，鼓勵民眾將觀察自然的習慣融入日常生活：

萬年曆設計： 將6幅藝術作品融入萬年曆的封面設計，並利用作品擷取的貼紙元素，讓每位使用者都能自由拼貼出獨一無二的大樹，跳脫固定週曆年月之侷限。

小樹包加碼： 為延續感動與熱烈迴響，文化局再度加碼推出30份「小樹包」，其設計巧思是以紙卡插組組合成立體小樹幹，邀請大家採集落葉妝點成桌面風景，一同參與「樹的習作」。

文化局表示，未來將持續以藝術的柔性視角，喚醒市民朋友對受保護樹木的關心與愛護。更多活動資訊請鎖定臺北市文化局臉書粉絲專頁。

