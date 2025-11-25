北市文化局發布新書《家是臺北的名字》 書寫城市與家族的百年共生記憶





台北市政府文化局與有理文化共同出版的新書《家是臺北的名字：從我到我們的城之記憶》，於臺北市定古蹟百年茶行「新芳春茶行」舉辦新書發表會。

文化局專門委員邱稚亘指出，過去大眾認識文化資產多聚焦於建築風格、材料等「硬體面」。但本次出版的核心，正是要從文化資產背後的「軟體面」切入，試著以人物、故事與生活情境，重新理解臺北文化資產的文化脈絡。城市的靈魂往往藏在日常空間裡，這些故居與家屋，不只是歷史遺跡，更是承載臺北人集體記憶的所在。

本書建築顧問暨作者王惠君教授強調，《家是臺北的名字》並非單純的建築導覽書，而是一場從「人」出發的城市書寫，透過居所、聚落與生活痕跡，串起不同世代、族群與產業的脈動。

新芳春茶行第四代導覽，作家、學者深度對談「家的故事」

新書發表會現場氛圍溫馨，彷彿一場活的「家族相簿」：

家族故事分享： 本書受訪者之一、新芳春茶行第四代王瑤玟女士親自分享茶行的家族故事，並為現場觀眾導覽，身歷其境書中提到的家屋回憶角落。

深度對談： 現場特別邀請作家張惠菁與學者李律鋒對談，以「記憶中，那個在臺北的家」為題，從個人經驗談起，討論當建築被時間與記憶包裹，我們該如何重新閱讀屬於臺北的「家的故事」。

整場活動透過導覽、講座與現場交流，讓參與者如同走進不同時空，看見故居建築與家的形貌如何映照城市的變遷，也感受個人記憶如何匯流成集體的城市故事。

《家是臺北的名字：從我到我們的城之記憶》現已正式上市，書中從十棟家屋出發，描繪出臺北百年來人與空間的交織關係。歡迎讀者前往全臺實體書店或線上通路購買，一同重新理解這座城市與我們共同成長的軌跡。

