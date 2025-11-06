北市文化局臉書專頁遭駭！ 大頭貼變陌生潮男更亂發文

台北市文化局的官方臉書粉絲專頁遭駭客攻擊，大頭貼直接換成陌生男子。 圖：翻攝自台北市文化局臉書

[Newtalk新聞] 台北市政府文化局的官方臉書粉絲專頁今（6）日突遭駭客攻擊，大頭貼換成陌生年輕男子，封面照也變成手作黏土作品，文化局指出，臉書專頁受到駭客影響，目前無法正常運作，已向 Meta 公司申訴並報警處理，同時通報數位部資通安全署。

北市文化局的臉書粉絲專頁擁有 14萬粉絲，遭到駭客盜用後，不僅把大頭照換成一名陌生男子，下午更冒出一則文字動態打上「台北市政府文化局」，並且地點在美國伊利諾州芝加哥，甚至標註 JoeBiden 的假帳號。

北市文化局於官網指出，臉書專頁「台北市政府文化局」受駭客影響，目前無法正常運作，本局已聯絡臉書 Meta 公司依法申訴並報警，及通報本府資訊局、數位部資通安全署處理。提醒民眾近期收到臉書專頁私訊聯繫，請務必提高警覺。

文化局粉絲專頁發出的莫名動態下方，引來許多網友留言「這…也被盜用了」、「希望快快救回來」，更有網友直接標註數發部資通安全署。

