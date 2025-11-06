北市文化局臉書遭駭！「墨鏡潮男」還亂發文 小編搶回爽喊：清潔完成

不時能聽聞有人社群帳號遭駭，帳號直接變成外國人，北市文化局臉書也受害，今（6）日下午該帳號大頭貼遭換成一名戴墨鏡男子，封面照片還變成一個手作海獺黏土娃娃，直到晚間8點多才回復正常，小編也開心發文喊「清潔任務完成」。

駭客還更換大頭貼、胡亂發文。圖／翻攝自台北市文化局臉書

北市文化局臉書下午遭到駭客入侵，帳號大頭貼被換成一張「墨鏡潮男」的照片，封面照片也換成一隻海獺造型的黏土娃娃，並在下午3點許發布一篇寫著「台北市政府文化局」的貼文，隨後又在下午4點貼出一部講著越南文的短影音。

廣告 廣告

北市文化局也於官網指出，臉書專頁「台北市政府文化局」受駭客影響，無法正常運作，已聯絡臉書 Meta 公司依法申訴並報警，及通報本府資訊局、數位部資通安全署處理。提醒民眾近期收到臉書專頁私訊聯繫，請務必提高警覺。

晚間八點多時，北市文化局成功拿回帳號。圖／翻攝自台北市文化局臉書

直到晚間8點左右，北市文化局也成功拿回臉書帳號，發出一張《神隱少女》小千打掃澡堂的圖片，表示「清潔任務完成！駭客退散，台北市文化局粉專回歸囉！」

責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

遭爆小姨子是凱思「首位金主」 黃國昌砲轟造假揚言提告

入侵央廣放五星旗竟是自家「資安天才」工程師 還是電腦公司前董座兒

遭控組「網路駭客」禁衛軍 黃國昌怒駁：胡說八道