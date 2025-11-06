即時中心／廖予瑄報導

台北市文化局臉書被駭！今（6）日下午有民眾發現，台北市文化局臉書的大頭貼被換成一張「墨鏡潮男」的照片，封面照片也換成一隻海獺造型的黏土娃娃，並發布貼文。對此，民進黨台北市議員林延鳳表示，市府必須立刻加強網路資訊安全管理，增加對員工的資安教育。





今日下午有網友發現，台北市文化局臉書的大頭貼被換成一張「墨鏡潮男」的照片，封面照片也換成一隻海獺造型的黏土娃娃，並在下午3時許發布一篇寫著「台北市政府文化局」的貼文，還標註前美國總統拜登「JoeBiden」同名的假帳號；甚至在下午4時許發布了一部講著越南文的短影音。

對此，文化局指出，受到駭客影響，「台北市政府文化局」的臉書專頁目前無法正常運作，已聯絡Meta公司依法申訴並報警處理。

林延鳳則指出，官方臉書帳一般是由多位市府員工共同管理，只要其中一人不慎漏出密碼，就可能導致官方臉書被盗用；因此她提醒，北市府文化局的臉書有14萬粉絲，若不肖人士以文化局官方臉書的管道發送私訊，可能讓民眾信以為真，有遭到詐騙的風險。

林延鳳強調，北市府必須立刻加強網路資訊安全管理，增加對員工的資安教育，並提醒民眾，若收到北市文化局臉書私訊，要主動查證，以免遭到詐騙，並要求，北市府應立即啟動取回帳號的機制，未來要加強員工資安意識訓練，「若收到文化局臉書傳訊，千萬不要輕信，可直接致電文化局詢問或向165反詐騙專線查證。」

原文出處：快新聞／北市文化局臉書遭駭 大頭貼變「墨鏡潮男」、封面照換「黏土娃娃」

