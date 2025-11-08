北市文化局臉書遭駭！ 貼「吉卜力」圖喊駭客退散挨轟

台北市文化局引用《神隱少女》劇照遭網友質疑使用動畫素材未註明來源。（圖／翻攝自臉書／台北市文化局）

台北市政府文化局6日傳出官方臉書粉專遭駭，一度出現異常貼文。然而，事後文化局在粉專上公告「清潔任務完成！駭客退散，粉專回歸囉！」並附上一張「吉卜力工作室」提供的動畫劇照當作示意畫面，沒想到因「未註明圖片出處」再度掀起爭議。

文化局臉書粉專於6日晚間被駭客盜用，短暫出現異常內容。不僅發出異常貼文，大頭貼還被換成戴墨鏡、穿著短褲打著領帶，另手持皮包的男子，封面也被改成布偶照。

事後官方迅速刪除，並發文表示「清潔任務完成」公告粉專恢復正常運作，以輕鬆語氣寫道：「駭客退散，台北市文化局粉專回歸囉！」並配上「吉卜力」一部作品的場景作為示意圖。

然而，有網友發現該圖片來源為日本「吉卜力工作室」官方寫真圖庫的劇照，質疑官方「使用動畫素材卻未註明來源」、「政府單位帶頭不標來源嗎」、「文化局被駭完還能用吉卜力圖自嘲，真文創單位」。對此，文化局稍晚急於文末新增來源標註：「圖片來源：Studio Ghibli 場面寫真圖庫」。目前該則貼文已被刪除。

文化局7日發聲表示，臉書粉專6日受駭客影響異常，經通報後於晚間7時恢復權限，但7日上午8時管理員權限又再次被移除。文化局已再次聯絡臉書Meta公司依法申訴並報警及再次通報市府資訊局、數位部資通安全署，並不排除為惡意攻擊，本局嚴正譴責。

文化局提醒民眾，近期如民眾收到文化局臉書專頁私訊聯繫，請務必提高警覺並請主動與文化局確認（27208889轉3520），不明連結請勿點選開啟，以免受騙。

