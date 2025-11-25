北市文基會慶40週年 蔣萬安：見證台北走到國際

（中央社記者楊淑閔台北25日電）台北市文化基金會今天舉辦40週年感恩茶會，現場展示1985年成立以來的重要里程碑。市長蔣萬安表示，北市文基會見證了台北「從傳統走到現代、從在地走到國際」。

台北市文化基金會成立滿40年，今天在松山文創園區舉辦感恩茶會，活動以「感謝與傳承」為主軸，現場展出成立以來的重要里程碑，包含第一屆台北藝術節、台北電影節、台北文學獎的舉辦，協助孕育台北表演藝術中心，轉型初期臨危受命接管台北小巨蛋度過營運危機。

台北市文化基金會也成立國內外劇組拍攝的單一協拍窗口「台北市電影委員會」，及台北市第一所影視音實驗教育機構（TMS）等。

蔣萬安致詞時舉例，這幾年舉辦的很多活動，他都有參與，包括松菸的學園祭，看到學子源源不絕的文化創意能量；參加文創拓銷的啟航記者會，見證北市有諸多文創商品的設計極具巧思；台北電影節則匯聚了北市藝文人士與國際影人交流；都呈現了台北的文化能量。

他說，台北市文化基金會培養非常多文化行政人才，包含台北表演藝術中心董事長王文儀、台北市立美術館館長駱麗真、桃園市文化局長邱正生及嘉義市前文化局長盧怡君等。

蔣萬安說，建設確實可以讓一座城市壯大，但文化才能讓城市真正偉大，感謝歷屆北市文基會夥伴的付出與努力，才有今天亮眼的成績，一起見證了台北從傳統走到現代、從在地走到國際，他會持續全力支持文化永續、文創產業、文化科技的推動。（編輯：黃名璽）1141125