北市文山二分局前小黃凌晨失控「烏龜翻」 警聽見巨響衝出救人

台北市文山區羅斯福路六段文山第二分局前方今（29日）凌晨發生一起翻車事故，60多歲的蕭姓計程車司機駕車左轉時疑似操作不慎，撞上行人庇護島後翻覆，所幸無人受傷，警方酒測值為0，肇因仍待鑑定。

今天凌晨0時26分，蕭姓司機沿景中街往羅斯福路方向行駛，準備左轉時疑似操作不慎，轉彎角度沒抓好，車身左側直接撞上行人庇護島，強大衝擊力讓車子整輛翻覆，停在分局前路口的正中央。

現場照片可見，庇護島有明顯反光警示標誌，但計程車仍猛烈撞擊後翻車，附近正好是文山二分局，駐警立即衝出協助處理。所幸司機無受傷，酒測值0.0mg/l，也無吸毒情形。

事故初步排除酒醉或毒駕，肇因研判與操作不慎、轉彎未注意車身動線有關，但仍待鑑定釐清。

警方提醒，深夜燈光不足、路口轉彎角度大，尤其是不熟悉的路段更要放慢車速、提高注意力，避免因小小失誤釀成翻車事故。



