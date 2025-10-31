北市文山區「山羌闖早餐店」 老闆：從未見過
台北市 / 綜合報導
台北市文山區一間早餐店，昨(30)日接近中午時，店有隻山羌意外闖進店內，還一度跑到店家的地下室，北市動保處接獲通知，這隻山羌沒受傷，已經完成野放。
早餐店裡突然來了位不速之客，小小山羌從櫃檯竄到門口，腳下不斷打滑似乎有些驚慌，在店裡頭跑來跑去，店內監視器也記錄下，這隻山羌進進出出的模樣，沒想到來用餐會遇見動物訪客，一旁的客人也拿出手機拍攝。
台北市文山區一間早餐店，30日接近中午突然有山羌闖進店內，讓店內一陣騷動，老闆也試著想把山羌請到店外，目擊民眾，覺得看起來驚慌？ 牠 一直在跑停不下來，腳又一直打滑，想幫助 牠 牠 也停步下來。
店老闆說：「這邊鄰近仙跡岩，有一些小動物很正常，一度跑到我的地下室，我把 牠 抓出來。」附近住戶 也說 ，曾看過不少小動物，但從未遇過山羌，不過民眾如果真的遇到，究竟該如何應對。
台北市動保處動物救援隊代理隊長陳瑞濱說：「民眾看到的話，就是盡量遠離，不要靠近牠，因為牠很容易受到驚嚇，會到處亂衝亂撞，除了人會受傷，牠也可能會受傷，我們(獲報)有立即派救援隊的隊員過去救援，因為現場山羌其實是行動自如跑來跑去，我們把牠捕捉之後，就已經送往山區去野放，就近在文山區的山區。」
山羌已經 完成野放 ，而北市動保處也說，山羌闖民宅或市區的案例相當少見，若真遇上還是和牠們保持距離，盡速通報交給專業的人來處理。
