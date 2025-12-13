北市文昌宮點燈起跑 家長漏夜排隊替孩子祈福

台北市 / 綜合報導

台北市民生西路的文昌宮，香火鼎盛,許多考生來此祈求金榜題名。廟方年度點燈登記今(13)日起跑，每天發放限量2600張號碼牌，不少家長為了幫孩子點文昌燈，在寒風細雨中徹夜等待，也有人祈求全家平安光明燈，從前一天中午就來排隊等號，希望能為家人添福添壽！

能不高興嗎？天助我也人生沒有白熬的夜，徹夜排隊為了點燈，祈求闔家平安五穀豐登，台北市文昌宮今(13)日開始一連三天，點燈開跑，一天限量號碼牌2600張，為了搶到號，許多人黑著眼眶熬著夜，排隊民眾說：「799號，，太順了，幾點排，三點，三點來，那不是整晚沒睡，差不多，三點來，絕對考前三名，那很好。」

還有人前一天中午就來文昌宮前守著，就怕晚一步又差了幾百號，還有民眾早上想來探一探機會，排隊民眾說：「2600張，額滿就不發了，2600張發完了，對，發完了。」由於明年一月大學學測，許多家長更是心心念念，漏夜排隊為孩子點燈祈福金榜題名，你努力多向學我賣力拚玄學。

排隊民眾說：「幾點過來，三點，五個家庭大家輪流排，大家輪流排，有的人就可以去廁所，你祈福心願是什麼，小孩學測考好一點，你今年第一回合就拿到，是，再拍手一次。」廟方也布置了電子螢幕，顯示當下登記的號碼順序，讓抽到號碼的民眾心裡有譜，是不是快輪到自己了，為家人點一盞燈，終於捷足先登。

