北市斧頭傷人案男子受傷 警現場逮捕犯嫌

（中央社記者劉建邦台北18日電）台北市濟南路昨天晚間發生斧頭傷人案，1名男子受傷。警方到場逮捕涉嫌行凶的盧姓男子，初步調查雙方因債務糾紛相約談判，因口角釀成進一步衝突，持續擴大追查盧男同夥。

台北市警察局大安分局今天發布新聞資料表示，17日晚間9時40分獲報，有人持利器在濟南路附近傷人，員警到場發現1名傷者，腿及手部有傷勢，由救護員協助送醫，傷者送醫前意識清醒。

員警在現場逮捕涉嫌持斧頭傷人的30歲盧姓男子，警方初步調查，傷者30歲林姓男子與盧姓男子有新台幣300萬元投資糾紛，2人昨晚約在仁愛路3段附近洽談償還債務。

警方說，盧姓男子跟1名友人開車抵達現場，盧男下車與林姓男子談判，雙方起口角，盧男持斧頭意圖砍人，林男見狀往濟南路附近逃逸，盧男友人則開車離開現場。

警方表示，盧姓男子持斧頭追逐林姓男子時，雙方在街頭拉扯，引起路人側目。員警到場逮捕盧男，他供稱認識林男，洽談償還債務過程中認為對方出言不遜，才持利刃傷人。

警詢後依殺人未遂罪嫌把盧姓男子移送檢方偵辦，並調閱監視器畫面等擴大追查另名涉案男子到案。

台北市大安警分局呼籲，秉持暴力零容忍，民眾如有糾紛，應尋正常管道協調處理，勿用暴力解決，以免觸法送辦，將持續打擊嚴懲暴力，以維護轄區民眾安全與社會安寧。（編輯：蕭博文）1150118