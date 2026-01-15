北市新任警察局長確定了！劉世芳電告蔣萬安 林炎田20日上任

台北市警察局長李西河將於明（16）日屆齡退休，不過接任人選至今尚未公布，引發各界猜測。稍早有消息傳出，內政部長劉世芳有致電台北市長蔣萬安，「電話告知」警察局長人選，接任人選是現任高雄市警察局長林炎田，預計1月20日上任。

高雄市警察局長林炎田將接任台北市警察局長。（資料照／中天新聞）

李西河為警察大學47期畢業，職涯歷練豐富，曾擔任刑事局偵九隊隊長、台南市警局刑警大隊長、永康分局長、保四總隊副總隊長、花蓮縣警局長、國道公路警察局副局長、刑事局副局長、台北市警局副局長、保三總隊長及刑事局長等職務，橫跨刑事與行政領域。他於前年6月正式接任台北市警察局長一職。

由於李西河將屆齡退休，各界都在關注誰是接任人選，月初就曾有媒體報導，現任高雄市警察局長林炎田是接任人選，不過當時林炎田僅以簡訊回應13字，「身體健康，做好當下工作最重要」。

台北市長蔣萬安。（圖／中天新聞）

據了解，劉世芳在今日下午已致電蔣萬安，溝通相關人事派令，接任北市警察局長人選，將由現任高雄市警察局長林炎田接任，預計在1月20日走馬上任。

林炎田學經歷為中央警察大學51期畢業，並取得國立台北大學犯罪學研究所碩士學位，行政與刑事警政歷練豐富。其警職生涯從基層做起，曾任台北市派出所所長、警備隊長、刑事組組長，並歷任嘉義市、台中市、桃園市警察局刑警大隊長，以及刑事警察局偵查第四大隊隊長、台北市警察局萬華分局長等重要職務。

台北市警察局長李西河將於16日屆齡退休。（圖／資料畫面）

蔣萬安下午出席金龍獎頒獎典禮時，被問到新人警察局長人事案時回應，他已經要求警察局同仁，務必要堅守崗位並全力以赴，對於台北市的治安、交通和各項警政業務推動，別出現空窗期。

