北市新制交通支付升級 敬老卡掛號費扣點放寬

台北市自今(2026)年1月起，同步推動多項民生新制。包含公共運輸支付全面升級，以及敬老愛心卡福利擴大等2大重點，從交通便利、高齡照顧到城市安全管理多管齊下，打造安全、友善且具永續性的幸福城市。

在交通支付方面，台北捷運、台北市公車與新北市公車自1月3日起，全面開啟「QR乘車碼」掃碼進站服務，旅客僅須一支手機，即可透過電子支付App掃碼進出閘門或上下公車，實現「手機就是車票」的乘車體驗。

其中，北捷全線閘門正式開通QR乘車碼，並支援17家金融機構與電子支付，搭乘捷運同樣享有北捷常客優惠，採跨月同一支付帳戶核算。並舉辦「綁定乘車碼，好康再加碼」活動，自1月3日至6月30日止，每月抽出捷運1日票及捷運點回饋，鼓勵民眾使用多元支付。

雙北聯營公車則同步啟動悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付與全支付等5家電子支付掃碼搭車，持有悠遊付、iPASS MONEY及icash Pay，更可享公車與捷運轉乘優惠。

除QR乘車碼外，台北捷運開始測試信用卡感應乘車功能，由台新銀行VISA、Mastercard及JCB信用卡率先上線，於手機綁定行動支付，即可直接感應通行，預計今年下半年開放所有國內外信用卡嗶進站，進一步完善大眾運輸支付環境。

在高齡友善政策方面，台北市65歲以上長者將近60萬人，占總人口的24%，比例居全國之冠。為鼓勵長者外出參與社會活動，北市府持續優化敬老愛心卡政策，目前可於12種交通運具與66處場館使用，範圍為全國最多。

自今年1月起，敬老卡點數扣抵市立聯合醫院門診掛號費政策，適用對象由原本的中低收入戶長者，放寬至一般長者，可刷卡扣抵的門診據點由7處增加至21處，每次最高可抵50點，減輕長者就醫負擔。

另外從2月1日起，敬老愛心計程車及復康巴士單趟補助點數，由65點提高至85點，強化無障礙交通。台北市社會局表示，敬老卡政策在兼顧財政永續與資源公平下將滾動檢討，規畫更多貼近長者需求的服務。

在交通安全與城市秩序管理部分，YouBike全車種全面納保公共自行車傷害險，保費由政府全額負擔，並將臨時會員納入保障，提升騎乘安全。另修正公有停車場久停管理規定，縮短久停容許天數，並提高移置與保管費用，落實使用者付費原則。微型電動二輪車全面禁止進入河濱自行車道及人行道，違規將依法開罰。

在環保政策方面，北市配合中央廚餘政策調整，自元旦起家戶廚餘收運全面取消紅桶(養豬廚餘)與藍桶(堆肥廚餘)分類制度。未來不再區分生熟廚餘，民眾於夜間定時定點垃圾收運時，統一投入垃圾車後方的藍色廚餘桶，後端將全數作為堆肥。

行政院已於去(2025)年12月4日公布全國廚餘政策新制，明定家戶廚餘養豬全面退場，以降低防疫風險並加強環境管理。台北市環保局提醒，民眾排出廚餘前務必瀝乾水分、避免混入非廚餘垃圾，並落實垃圾分類與資源回收，假期聚餐時鼓勵惜食打包，共同維護市容整潔與城市永續發展。

