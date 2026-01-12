北市新制打擊非法日租套房業者 裁罰1次怠金後持續經營斷水電

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市觀傳局今(12日)表示，今年元旦起為打擊非法日租套房業者，對一再違規的非法經營行為人加重裁罰措施，裁罰1次怠金後，如繼續經營即斷水斷電，遏阻業者持續經營。觀傳局長余祥表示，提高裁罰力度即是對非法業者的嚴正警告，切勿以身試法，也提醒房東注意房屋出租情形，以免影響自身權益。

觀傳局表示，原依「台北市政府觀光傳播局處理非法經營觀光旅館業旅館業或民宿行政執行作業要點」規定，在非法經營部分，裁罰2次怠金仍未改善，將執行斷水斷電。為加強裁罰力道，觀傳局自115年1月1日起修正，經處罰1次怠金30萬元後即斷水斷電。

廣告 廣告

觀傳局指出，針對非法日租套房，114年度觀傳局共裁處352次、罰鍰達2841萬元；非法經營日租套房者，將面臨新台幣10萬元以上、200萬元以下罰鍰，並勒令歇業。

觀傳局提醒，房東須善盡建物所有權人責任並注意建物使用情形，切勿將房屋租給非法業者，否則屆時除被斷水電外，恐會有國稅局、建管處提高課稅金額或罰鍰等。觀傳局也說明，許多檢舉案件顯示承租人承租房屋後，在未告知房東情況下轉作經營日租套房，若經發現且涉及違建將送查報、拆除，房東除需負擔拆除費用，可能還要循法律途徑向承租人求償建物損失。

【看原文連結】

更多自由時報報導

高鐵延伸屏東 增設一座地下車站與一座高架車站

遭5萬隻鳥擊！濟州航空179死空難 機長生前75秒絕望對話首曝光

急凍！12縣市低溫特報冷到明天 不到10度

新竹關西凌晨僅7.4度！ 北部宜蘭白天回溫 明起東北季風再增強

