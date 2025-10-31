北市新壽初步協商解約金額 盼115年2月與輝達簽約

（中央社記者陳昱婷台北31日電）輝達台灣總部將落腳北士科T17、T18基地，台北市副市長李四川今天說，已與新光人壽初步協商解除地上權契約金額，並希望在明年農曆過年前與輝達簽訂設定地上權契約。

李四川今天出席道路交通安全會報前被媒體堵訪表示，昨天地政局及法務局已與新壽初步協商，對方提出解約金額的大項，「算起來錢跟市府估計的差不多」，具體內容及多少可能要下週才會知道。

據了解，市府昨天收到新壽初步報價，包含簽約以來支付給市府的權利金、地租、履約保證金等新台幣30億餘元，加上簽約前付出的設計費、監造費等先期成本約8億元，總共40億餘元。由於市府要求金額要提出單據證明，部分項目還待新壽補件。

台北市長蔣萬安今天出席同場會議前受訪表示，如果一切順利，希望11月中以前完成與新壽的合意解約程序。

蔣萬安29日在議會備詢時表示，輝達（NVIDIA）已明確表達台灣總部地點會在北投士林科技園區T17、T18基地，一切順利的話2週內就會確定與新光人壽解約，目標是明年6月以前與輝達完成地上權契約的簽約。

至於後續期程，李四川今天說，接下來有3件事要完成，首先是與新壽解約之後才能和輝達簽約；再來是簽約前輝達必須將投資計畫書送來市府審查，這個輝達表達需要2個月時間撰寫；最後是都市計畫變更，將北士科T17、T18基地合併，預估3個月內可以完成。

李四川表示，第2及第3件事原則上可以併行，蔣萬安已要求盡快並希望最晚在明年中前完成；李四川也跟幕僚說，希望在明年2月中的農曆過年前完成跟輝達簽約。（編輯：黃名璽）1141031