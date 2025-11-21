台北市政府與新光人壽已完成合意解約協議，為輝達海外總部進駐北士科T17、18地塊。台北市副市長李四川表示，由於銀行作業時間因素，塗銷地上權程序將於下週一進行。市府完成解約後，將繼續辦理都市計畫變更及專案設定地上權作業，目標是在農曆年前與輝達完成簽約。

北市新壽合意解約！ 李四川：謝謝願意配合。（圖／TVBS）

台北市政府與新光人壽今日完成合意解約協議，為全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）海外總部落腳北士科T17、18地塊掃除了障礙。根據協議內容，新光人壽董事會已通過與台北市政府合意解約，並要求市府歸還權利金總金額44.02億元。

廣告 廣告

李四川表示，由於今天簽完協議後時間已超過3點半，考量銀行作業時間，土地塗銷資料將在下週一處理，屆時將採取「一手交錢一手拿資料」的方式。他感謝新光人壽願意配合，讓輝達能夠進駐北士科，同時也坦言整個過程並不容易。

在收回土地後，台北市政府將繼續辦理都市計畫變更及專案設定地上權作業，目標是在農曆年前與輝達完成簽約。李四川進一步解釋，輝達資金沒有問題，但需要提交投資計畫書供市府審定，審定完成後即可簽約。他希望能在本月底前完成公展程序，並朝著明年中開工的目標邁進。

更多 TVBS 報導

新壽分手費過關！ 李四川：輝達願付14.41億

北市府出錢？新壽分手費含新新併換LOGO 李四川：也是成本

T17、18解約又卡關！李四川指新壽提1意見：市府無法接受

輝達總部仍卡關！李四川：若新壽24日前不提條件「將啟動備案」

