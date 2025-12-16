北市新工處 成績耀眼

台北市福國路延伸二期工程。（台北市新工處提供）

記者王誌成∕台北報導

台北市工務局新工處基於以人為本理念，一一二年以來完成多項重大市政建設，致力打造安全舒適的道路建設，提升公共通行環境，活絡地區發展，成為更友善、讓人更安心悠遊的人本無障礙城市。

新工處辦理相關工程囊括全國性評比最優名次獎項，包括國土署推動的「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」暨「共同管道建設考評計畫」，連三年獲總成績優等；交通部辦理的金路獎連兩年獲「路況養護類─縣市政府路況維護」績優單位第一名。

工程會金質獎則有「忠孝東路四段地下通廊連通口新建工程」獲一一二年土木類第二級特優，各社團法人辦理之獎項也獲得眾多獎項。

新工處指出，將秉持「創新之思維、科技之手段、永續之精神」持續作好道路橋涵及人行道的新建維護作業，如建置中的「台北市道路及人行道普查暨視覺化管理平台」，目前已完成路寬十二公尺以上之道路及人行道普查、無障礙通行路徑、缺失清冊及人行道評量指標等項目，平台功能已初步建置完成；刻正辦理十二公尺以下道路及人行道普查，預期完成後將降低人力及時間成本，智慧化管理，即時掌握更多資訊，輔助機關決策。