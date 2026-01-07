北市新政！ 聯醫老人健檢將納入敬老卡點數扣抵範圍

台北市長蔣萬安今(7)日宣布，把老人健康檢查納入點數扣點範疇。(資料照，記者蔡愷恆攝)

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市長蔣萬安今(7)宣布把老人健康檢查納入點數扣點範疇。社會局將邀集衛生局、北市聯醫等相關單位，共同研議長輩較容易使用且具實質健康效益的項目，例如腦肺檢查、腹部超音波、骨密肌力等，評估將聯醫系統老人健康檢查納入敬老卡點數扣抵範圍，讓敬老卡也成為市民的健康生活卡，更能傳遞預防勝於治療的概念。

社會局表示，目前敬老卡點數可以在12項交通運具及66處場館使用，使用範圍為全國之最。自115年1月2日起，已開放一般長者可使用敬老卡點數支付台北市立聯醫院內及院外門診掛號費，降低就醫門檻，提升長輩醫療服務的便利性。

市府預計於2月調增敬老愛心計程車的最高抵扣點數至85點，讓長者在外出上更加便利；農曆年前也預計將合法溫泉場館大眾池納入用敬老卡扣抵點數的文康休閒場館。

此外，7月將迎來敬老卡制度的重要調整，每月點數將由現行480點提高至600點，擴大長者在日常生活、交通與醫療上的使用彈性。

