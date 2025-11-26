北市新生兒跌破萬！生育補助3年上億沒花完 議會喊加碼

【記者張綵茜／台北報導】內政部公布最新人口統計，今（2025年）截至10月全國新生兒僅9萬餘人，引發討論。台北市議員張文潔指出，北市今年出生率也將創下歷史新低，且生育獎勵補助預算已連續3年未發完，並提案要求提高生育獎勵金；對此，民政局長陳永德回應，只要財源許可，「提高到一胎10萬元也可以」。

台北市議會民政委員會昨（25日）討論生育獎勵金議題，張文潔提案建議台北市調高生育獎勵金，並獲朝野議員支持。

張文潔提出資料表示，台北市2023年編列生育獎勵補助8.7億元，但最終執行約6.96億元，尚餘1億多；2024年編列9.5億元，實際執行約7.54億元，同樣剩餘逾1億；今年度編列7.2億元，上半年僅執行3億元，尚有4.2億元未使用。她指出，這些預算依法不得挪作他用，因此若年年出現結餘，應評估是否調整補助金額，以提升政策效益。

另一方面，她引用出生數據指出，北市今年截至9月出生數約9678人，是近5年同期最低，預估全年將創下歷史新低。在預算無法完全執行的情況下，張文潔認為，調整補助金額能在一定程度上減輕育兒家庭負擔，也能提高政策誘因；她以其他縣市為例，包括連江縣明年生育補助調整為第一胎3萬、第二胎6萬、第三胎9萬；雲林縣前三胎皆補助6萬，認為北市可以比照更高標準制定方案。

民政局長陳永德則表示，台北市蔣萬安上任後已推動生育獎金「加倍送」，當時是全台最高標準，只要財源許可，「提高到一胎10萬元也可以」。

最後，由民政委員會召集人許淑華裁示，請民政局於12月30日前完成「是否調高生育補助金」的研議，並向議會提出具體回覆。

