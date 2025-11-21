北市新社宅開工 李四川要求不漏水

台北市副市長李四川（右三）21日出席石壁潭社宅開工典禮，並期勉工程單位注重施工品質、提前完工。（范揚光攝）

台北市副市長李四川（右）21日出席石壁潭社宅開工典禮，應邀在動土儀式使用的金鏟子上簽名留念。（范揚光攝）

花蓮「北昌安居」社會住宅21日動土，預計118年完工。（王志偉攝）

台北市內湖區「石壁潭社會住宅1區」21日舉辦開工典禮，基地位於舊潭美國小原址，將興建482戶社宅，並配置住宿型長照機構、托嬰中心等多元社福設施機構，民國118年竣工；石壁潭社宅採分期開發，石壁潭2區預計設置社宅236戶，118年下半年開工。花蓮縣第3處社宅「北昌安居」也在昨日動土，提供373戶居住單元，預計118年完工。

石壁潭社宅坐落舊潭美國小校址，舊潭美國小107年8月遷走，因應多功能複合使用定位，規畫社福設施機構，打造兼具生活、教育與照護的全齡友善居住環境。

石壁潭社宅1區基地面積約9470平方公尺，契約金額為50.35億元，將興建3棟地下4層、地上13至14層的建物，1樓設有幼兒園、托嬰中心、長照機構、店鋪；2至3樓則設置住宿型長照機構；4至14樓為社宅空間；2區則為2棟地下4層、地上12、15層的建物，將規畫派出所及身心障礙全日型住宿機構等空間。

台北市副市長李四川表示，台北市已完成將近1.1萬戶社宅，包含石壁潭社宅1區在內，還有4000多戶興建中；石壁潭社宅不但提供給青年、弱勢團體、在地上班族，也兼顧長照、托嬰等功能，讓社宅成為更完整的社區。

李四川指出，每次議員質詢社宅漏水問題，他都感覺「臉掛不住」，所以希望除了如質如期完成，還不能漏水，如果能提早完工，也可以盡早提供給住戶入住。

北市都發局長簡瑟芳說，內湖科學園區有不少科技業進駐，科技軸帶周邊住宅供給相當重要，若能提供居住資源給在地就業者，就能減少交通移動，對於交通問題是很好的解方，因此將保留30％社宅戶數給在地就學就業人口。

花蓮縣社宅「北昌安居」現址是花蓮公教會館，經都市計畫變更審議通過後原地重建社宅，是繼「中美好室」及「美崙安居」後，花蓮縣第3處社宅，也是吉安鄉首處。

「北昌安居」為2棟地上14層、地下2層的耐震建物，房型有套房、2房、3房，未來入住將按無購屋者、花蓮所得分算租金，只租不賣。