北市新規 生熟廚餘全算堆肥

行政院去年12月4日宣布，基於非洲豬瘟防疫風險，全面禁止使用家戶廚餘養豬，台北市政府為配合政策，自民國115年1月1日起，家戶廚餘收運不再區分紅桶（養豬廚餘）、藍桶（堆肥廚餘），請民眾一律倒入垃圾車後方的藍色廚餘桶，家戶生熟廚餘將統一製作為堆肥，此外，北市環保局也提醒民眾，元旦當天夜間正常收運垃圾。

行政院去年通過「因應非洲豬瘟廚餘養豬政策調整及廚餘去化」報告，規範廚餘養豬期限至今年12月31日為止，明年起全面禁用廚餘養豬，同時提供豬農1年轉型緩衝期，並給予選擇直接轉型飼料養的豬農2倍飼料補助金。

廣告 廣告

行政院表示，在緩衝期間，豬農可以有條件使用廚餘養豬，包括必須獲地方政府同意、完成蒸煮溫度及影像監視系統建置、確保運輸車輛裝設GPS，且經跨部會聯合檢查合格，但使用的廚餘只能是事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料，全面禁止使用家戶廚餘。

環保局昨指出，為配合中央禁用家戶廚餘養豬政策，原本在北市家戶垃圾車收運廚餘時，垃圾車後方會區分為「熟廚餘」的「紅桶」養豬廚餘，以及「生廚餘」的「藍桶」堆肥廚餘，自即日起，請民眾一律倒入垃圾車後方的藍色廚餘桶，家戶生熟廚餘將在後端統一製成堆肥使用。

環保局提醒，民眾應落實垃圾分類，務必將廚餘瀝水、減量後再排出，此外，元旦適逢周四，北市夜間仍正常收運垃圾，歡迎市民多加利用。