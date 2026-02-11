北市日照缺口補上！北醫創齡開幕 助實現在地安老
長照3.0今年上路，推動在地安老、健康老化。台北市信義區信義國中學區過去並無日照資源，台北市政府委託臺北醫學大學經營的「北醫創齡小規模多機能機構」今日（11）正式開幕，目前已收托26名長者，導入智慧科技輔具，將復健訓練融入日常，並透過情境式學習設計，幫助長者復能、自立生活。
衛福部與地方共推「一國中學區一日照」，目標全台814個國中學區都有日照服務資源。不過，北市布建達成率為6都最低，信義國中學區過去並無日照資源。北醫創齡機構院長施俊明說，北醫創齡結合北醫學校及醫院特色，期望讓長輩不只獲得照顧，也能恢復社交能力、身體健康。
施俊明表示，北醫創齡機構以「生活復能」為核心，結合跨專業醫療團隊與智慧科技，將復健訓練融入日常生活，協助長者在安全、可追蹤的支持下，逐步恢復行動力與生活功能，從被照顧走向自立、再從復能邁向賦能，讓長照不再只是延緩退化，而是找回生活節奏與尊嚴。
北醫創齡主任陳素珍說明，北醫創齡為小規機，核定每時段最高可同時收托60名長者，並設有4床夜宿床位，提供日間照顧、居家服務、喘息照護等多元服務。北醫第一階段先申請30名，去年12月17日開始收托後，目前已收托26名個案，夜宿床位預計下半年開始提供服務。
陳素珍分享，目前機構收托年紀最大長者為97歲，90歲以上長者也有5位。有長輩剛進來時，原本只能坐輪椅，在人員鼓勵下，2～3周後慢慢能在助行器、單手拐杖輔助下重新站起來行走，狀態很不錯，家屬也很感動；也有長輩原本「不會吃」，如今已能自行咀嚼、進食。
陳素珍指出，北醫創齡透過情境式學習與角色式任務設計，讓長者在備餐、行走、採買與社交互動中，自然完成肌力、認知與口腔功能的整合訓練。也導入日本復能訓練系統，協助長者重拾行走能力與生活自主性。
陳素珍說，機構將廚房轉化為「最好的復健室」，讓長者在備餐過程中訓練高階執行功能、動態平衡與咀嚼策略；也將超市轉變為復能訓練場，透過採購任務鍛鍊路線規劃、提重行走與社交溝通能力；讓長輩照顧香草園等，不再是受照顧角色等，希望讓長輩在日照中心預防延緩、促進社交活動，復能不再只是運動課程，而是真正回到生活。
更多中時新聞網報導
8淨水場含塑膠微粒 塑化劑將列觀察清單
AI換臉、一鍵脫衣 民團促立法禁止
莊凱勛感謝科技棚 AI幫忙護演員
其他人也在看
明變天「半個台灣炸雨彈」！除夕又2波東北季風接力 春節天氣曝光
今（10）日清晨受輻射冷卻影響，各地氣溫仍偏低。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，明日鋒面通過後，底層東北季風將增強，但水氣不多，降雨主要集中在迎風面地區。另外，春節期間，除夕至初二將有兩波東北季風增強接力，北部、東半部降雨機率提高。
梁朝偉機場眼神死 劉嘉玲一旁「吃瓜」笑翻全網
影帝梁朝偉與劉嘉玲的互動模式常被網友調侃是「當社恐I人遇上社牛E人」，「社交悍匪」劉嘉玲可能常常需要出面「拯救」老公於尷尬中。日前2人前往日本北海道渡假，在機場被網友野生捕獲，當時梁朝偉一臉「懵懂無助」望向前方，劉嘉玲卻一副「看好戲」的逗趣模樣，笑翻網友。
不是黃國昌！邱毅預言高金素梅之後「這2人成賴清德目標」：就是殺雞儆猴
無黨籍立委高金素梅爆出涉貪風波，今（11）日凌晨偵訊期間因身體不適送往台大醫院掛急診，前立委邱毅表示，對高金素梅這樣已經60幾歲的人來說，疲勞偵訊無異於刑求逼供，痛批總統賴清德意在殺雞儆猴、製造寒蟬效應的同時，斷言國民黨立委羅智強、陳玉珍將會是下一個目標。邱毅透過臉書痛批，民進黨政府天天喊著民主、自由、人權，卻對一個60幾歲的人進行馬拉松式的疲勞偵訊，根本就......
阿嬤煮菜沒放鹽「檢查卻全紅字」！營養師一看菜單秒懂 大家都被騙了
前幾天在診所衛教室，一位阿姨拿著她的飲食紀錄給營養師看。她很委屈地說：「我煮菜都沒放鹽巴了，為什麼抽血報告數值還是不好？」吃對營養所｜建銘營養師仔細一看，雖然沒放鹽，但為了讓孫子愛吃，她的滷肉加了大量醬油膏，炒菜最後都習慣淋一圈蠔油提鮮。這就是典型的味覺陷阱！ 味覺大騙局：不鹹、不辣、不刺喉 鈉反而更高 我們常以為「鹹＝高鈉」，但其實很多「不鹹、卻很鮮甜」的調味料，鈉含量比鹽巴還可怕。 ▲紅燈區（盡量少用）第一名是「味精」，含鈉量是白醋的1700倍！再來是大家最愛的「蠔油」跟「豆瓣醬」，因為它們加了糖、勾了芡，濃郁的口感會讓你忘記它其實超鹹，一不小心就加過量。 ▲黃燈區（控制用量）蕃茄醬、甜辣醬。這些通常也是「高糖＋高鈉」的組合，沾一點點就好，不要淋滿。 ▲綠燈區（放心使用）多利用白醋、烏醋（鈉含量相對低很多），還有台灣在地好買的蔥、薑、蒜、九層塔、香菜、檸檬。當香氣足夠，大腦就會覺得滿足，不需要那麼多鹹味。 不用戒蠔油 但這個小動作能救你的血管 吃對營養所｜建銘營養師強調，改變飲食習慣很難，所以不會叫你馬上丟掉蠔油。但從今天開始試試看：「把湯匙換小一點」，或是「改用沾的，不要用淋的」
藍營票房毒藥出爐！吳子嘉嗆「候選人倒大楣」：連何欣純民調都狂升
即時中心／高睿鴻報導今（2026）年底全國將改選縣市長，各黨皆已緊鑼密鼓備戰，綠營尤其動作迅速，近日多縣市接連完成徵召程序、或已進入初選階段；反觀藍營，多地均出現內部分裂局面，連具有執政優勢、選民結構也有利的新北、台中等大都市，國民黨都還未能喬定候選人。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉辛辣評論說，黨主席鄭麗文整天在罵人、吵架，且不僅喬不定候選人，還想搞「鄭習會」，簡直是票房毒藥，藍營的候選人一個接一個倒大楣。
早已絕版！日本人來台發現「童年神級糖果」超驚呆 眾人暴動：想飛台灣
許多人到國外旅遊，不僅會購買當地特產當伴手禮送親友，也會到超商或超市尋找「特別商品」。一名日本網友在台灣發現一款「經典糖果」，忍不住拍照並驚呼：「早已在日本消失的糖果，竟在台灣仍有販售！」貼文曝光後，引發網友熱議。
高金素梅政治生命倒數？她驚爆集體潰敗序曲：剉著等
針對無黨籍立委高金素梅涉貪案，作家趙曉慧說，高金與國民黨以為可以鬆口氣好過年，這是大錯特錯了，接下來將「挫著等」；她也說，高金在寒風中等待的下一次傳喚，這不只是政治生命的倒數計時，更是舔共叛國者在2026戰場上集體潰敗的序曲。
「林叨囝仔」七寶媽震撼爆懷第八胎 育兒6大爭議再被挖！這件事引爆公憤徹底消失親子圈
曾一度討論度頗高的親子網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」七寶媽Sydney被網友爆料懷了第八胎，在Threads上爆料，看到她拿著媽媽手冊在婦產科候診，相當震驚，質疑她為領補助不斷生育，再度掀起對她各種爭議的討論。
「北一女神」蔡瑞雪變了樣！10連發近照曝光 網驚：差點認不出
女星蔡瑞雪曾就讀北一女中，從學生時期就擁有「北一女神」稱號。近日她在IG分享多張辣照，顯示外型「變了樣」，讓網友看了驚呼連連。
威力彩頭獎上看13.5億！命理師點名「天福星」加持4生肖
（生活中心／綜合報導）威力彩頭獎連續30期槓龜，下一期開獎頭獎累積金額預估上看13.5億元，若一注獨得，將成為 […]
經典賽》台灣隊王牌徐若熙日職首秀遭震撼教育 日媒：苦澀的結果
經典賽台灣隊王牌候選徐若熙加盟軟銀後，今天首度實戰投打練習，日本媒體《西日本體育》報導，徐若熙面對8名打者被敲4支安打，是個「ほろ苦い（有點苦澀）」的結果。徐若熙首打席解決開路先鋒柳町達，隨後被經典賽日本隊國手牧原大成、近藤健介連續安打，雖然讓谷川原健太敲出左外野飛球出局，但又被正木智也敲二壘安打，
淡水買房賣掉只賺6萬！她為擺脫通勤惡夢「就算被笑貴也要住台北...」回頭買中山站老房子 再貴再小也沒關係
來自新竹的5年級J姐，大學畢業後和同學在師大附近租屋，因常遇到房東無預警要她搬家，30歲就想買一間自己的房子。害怕欠錢、不想貸款，幾度與台北市蛋黃區好宅擦肩而過，直到住在淡水，經歷6年通勤黑暗期，才終於回台北市買房。
又要變天！明冷氣團強襲北台 除夕鋒面恐再報到
（記者許皓庭／綜合報導）今（10）日清晨受強烈輻射冷卻影響，花蓮鳳林出現攝氏 7.5 度全台最低溫。中央氣象署 […]
【蛇年封關】最慘鴻家軍跌75%登頂...這檔「前千金股」一張也血虧93萬 20檔上市衰股出爐
台股今（11）日迎來蛇年最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，蛇年以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值、分割），以最慘鴻家軍台揚（2424）跌得最重，雖經減資補救，然跌幅超過75%成為蛇年最慘。此外，榜中還有「前任千金股」旭隼，蛇年以來重挫5成，換算下來一張苦賠93萬元，跌幅相當驚人。
4生肖、4星座財運噴發！有望抱走威力彩13.5億 命理師：這時辰去買最旺
威力彩頭獎連續30期摃龜，獎金累積上看13.5億元。命理專家小孟老師在臉書分享本週財運最旺4生肖、4星座，以生肖來看，分別是虎、狗、馬、蛇，有望抱回頭獎，更加碼分享旺財秘訣，例如下注前，在口袋依序放入鑰匙、千元大鈔，有助於開啟財庫。
進口車零關稅，業界最新車價評估 他曝一慘況：國產送醫、純電進殯儀館
台美關稅談盤結果上月千呼萬喚始出來！台灣對等關稅從20%調降為15%，且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN），行政院副院長鄭麗君10日晚間率領談判團隊赴華府，與美國貿易代表署進行最後一次協商。但國民黨立院黨團揭露，美國進口汽車恐降至「零關稅」。對於美國進口車零關稅的影響，YouTuber「Cheap」10日在臉書指出，業內人士預估車價大幅降價的可能性不高。 ......
下波「新冷空氣」準備南下！林得恩：強度恐達冷氣團
今（10）日寒流減弱並遠離，各地氣溫短暫回升，氣象專家林得恩指出，下一波新的冷空氣準備南下，影響時間會在明天到後天清晨，強度可能介於東北季風增強至大陸冷氣團之間。
過年要穿什麼？詹惟中提醒不宜全身紅 點名「4色系」助開運
詹惟中表示，丙午馬年屬於「帶兩把火」的年份，整體能量較為燥熱，容易讓人情緒起伏或氣場過強，因此在過年穿搭上，不建議一味追求熱鬧與鮮豔，而應選擇能夠平衡五行的顏色，以穩定運勢與心境。在開運色系方面，詹惟中點名四種顏色特別適合在新年期間使用。首先是黑色，象徵...
S媽護產防具俊曄3／「台北信義」成是非之地 徐家不願具俊曄續住大S生前豪宅
關於S媽過去種種的情節，本刊早前曾經報導，也曝光後來大S和具俊曄結婚時，為了撫平S媽的爆炸情緒，假裝演了一齣有簽「婚前協議」的夫妻大戲，大S更把豪宅「國家藝術館」過戶到S媽名下；只是夫妻倆居住的「台北信義」後來也成為是非之地，徐家並不願意具俊曄留在那裡。
鄭麗文喊「接受身為中國人」！最新民調超慘
[NOWnews今日新聞]震傳媒今（11）日公布最新議題民調。針對國民黨主席鄭麗文要台灣人接受自己身為中國人，26.4%受訪者表示接受、63.5%不接受。在政黨傾向中，92.7%民進黨不支持鄭麗文的說...