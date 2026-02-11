北市日照缺口補上！北醫創齡開幕 助實現在地安老

臺北市政府委託臺北醫學大學經營「北醫創齡小規模多機能機構」11日正式開幕，臺北醫學大學董事長陳瑞杰（左六）、北醫附醫暨北醫創齡機構院長施俊明（右三）、臺北醫學大學暨附屬機構體系總顧問何弘能（右四）與嘉賓ㄧ同舉行啟動儀式。（陳俊吉攝）

長照3.0今年上路，推動在地安老、健康老化。台北市信義區信義國中學區過去並無日照資源，台北市政府委託臺北醫學大學經營的「北醫創齡小規模多機能機構」今日（11）正式開幕，目前已收托26名長者，導入智慧科技輔具，將復健訓練融入日常，並透過情境式學習設計，幫助長者復能、自立生活。

衛福部與地方共推「一國中學區一日照」，目標全台814個國中學區都有日照服務資源。不過，北市布建達成率為6都最低，信義國中學區過去並無日照資源。北醫創齡機構院長施俊明說，北醫創齡結合北醫學校及醫院特色，期望讓長輩不只獲得照顧，也能恢復社交能力、身體健康。

廣告 廣告

臺北市政府委託臺北醫學大學經營「北醫創齡小規模多機能機構」11日正式開幕，為長者打造結合生活場域與功能訓練的照護示範場域。（陳俊吉攝）

施俊明表示，北醫創齡機構以「生活復能」為核心，結合跨專業醫療團隊與智慧科技，將復健訓練融入日常生活，協助長者在安全、可追蹤的支持下，逐步恢復行動力與生活功能，從被照顧走向自立、再從復能邁向賦能，讓長照不再只是延緩退化，而是找回生活節奏與尊嚴。

北醫創齡主任陳素珍說明，北醫創齡為小規機，核定每時段最高可同時收托60名長者，並設有4床夜宿床位，提供日間照顧、居家服務、喘息照護等多元服務。北醫第一階段先申請30名，去年12月17日開始收托後，目前已收托26名個案，夜宿床位預計下半年開始提供服務。

陳素珍分享，目前機構收托年紀最大長者為97歲，90歲以上長者也有5位。有長輩剛進來時，原本只能坐輪椅，在人員鼓勵下，2～3周後慢慢能在助行器、單手拐杖輔助下重新站起來行走，狀態很不錯，家屬也很感動；也有長輩原本「不會吃」，如今已能自行咀嚼、進食。

陳素珍指出，北醫創齡透過情境式學習與角色式任務設計，讓長者在備餐、行走、採買與社交互動中，自然完成肌力、認知與口腔功能的整合訓練。也導入日本復能訓練系統，協助長者重拾行走能力與生活自主性。

陳素珍說，機構將廚房轉化為「最好的復健室」，讓長者在備餐過程中訓練高階執行功能、動態平衡與咀嚼策略；也將超市轉變為復能訓練場，透過採購任務鍛鍊路線規劃、提重行走與社交溝通能力；讓長輩照顧香草園等，不再是受照顧角色等，希望讓長輩在日照中心預防延緩、促進社交活動，復能不再只是運動課程，而是真正回到生活。

更多中時新聞網報導

8淨水場含塑膠微粒 塑化劑將列觀察清單

AI換臉、一鍵脫衣 民團促立法禁止

莊凱勛感謝科技棚 AI幫忙護演員