北市明天放「颱風假」？蔣萬安曝3關鍵：密切掌握

台北市長蔣萬安市議會備詢。廖瑞祥攝



鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估今（11/10）開始北轉朝台灣海峽前進，11縣市侵襲率超過80%以上，最快今天發布海警、明天陸警。台北市長蔣萬安今上午召開鳳凰颱風整備會議，對於台北市明天是否會放颱風假？蔣萬安強調，鳳凰颱風轉向的角度、路徑、速度都不確定，所以一定會密切掌握颱風動態，做好萬全準備。

氣象署最新天氣預報，第26號颱風「鳳凰」清晨2時位於鵝鑾鼻南方580公里處，已通過呂宋島陸地，持續向西北西轉北朝台灣海峽前進，由於「鳳凰」北上過程中環境條件不利於其發展，可能以「輕颱」之姿撲台。根據氣象署官網最新「120小時各主要城市暴風圈侵襲機率」，已經有11縣市侵襲率超過80%，尤其雲嘉南地區和高雄市暴風侵襲率更突破9成，提醒民眾及早做好防颱準備。

台北市長蔣萬安今天上午9時前往台北市災害應變中心參加鳳凰颱風整備會議，由於鳳凰今晚起至週二恐為東北部、東部及大台北地區帶來豪雨，蔣萬安表示，已要求各局處即刻進行防颱準備工作，工務局進行全市路樹巡查，教育局要求學校強固校園周邊樹木，各單位針對市用工地圍籬、看板、廣告應加強穩固，勞動局也會特別要求施作業者必須特別注意安全，必要時，就停止作業。

由於目前鳳凰颱風侵襲北市機率達69%，媒體問及今晚有機會公布停班課？蔣萬安回應，目前了解鳳凰颱風穿越呂宋島後將會轉向，但轉向的角度、路徑、速度都不確定，所以一定會密切掌握颱風動態，評估對台北市可能造成的風勢、雨勢衝擊，他強調，北市府一定會做好萬全準備，「持續料敵從寬、禦敵從嚴」。

