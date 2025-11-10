北市明天會否放「颱風假」？蔣萬安：一定會密切掌握

台北市長蔣萬安。（資料照片） 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞] 鳳凰颱風9日襲擊菲律賓，當地近百萬居民被迫撤離家園，台灣也嚴陣以待，中央氣象署最快會在今（10）日起陸續發布海上陸上颱風警報。對於明天是否有機會放颱風假，上午9時前往台北市災害應變中心參加鳳凰颱風整備會議的台北市長蔣萬安說，即刻聽取氣象團隊最新報告，一定會密切掌握颱風動態，評估對台北市可能造成的風勢、雨勢衝擊。

鳳凰颱風今晚起至週二恐為東北部、東部及大台北地區帶來豪雨，蔣萬安表示，已要求各局處即刻進行防颱準備工作會議，工務局對於全市路樹進行巡查，教育局也會要求學校對於周邊樹木進行加強穩固，並針對市用工地圍籬、看板、廣告等加強穩固，勞動局也會特別要求施作業者必須特別注意安全，必要時，就停止作業。

媒體追問，颱風侵襲率達69%，今晚有機會公布停班課？蔣萬安回應，目前了解鳳凰颱風穿越呂宋島後將會轉向，但轉向的角度、路徑、速度都不確定，所以一定會密切掌握颱風動態，評估對台北市可能造成的風勢、雨勢衝擊，一定會做好萬全準備，持續料敵從寬、禦敵從嚴。

