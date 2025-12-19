北市明年地價稅上漲！每戶多繳198元 台北101蟬聯地王

台北市115年公告土地現值及地價，經評議委員會評定後，以「台北101大樓」現值每平方公尺211萬2000元、每坪約698.2萬元，連續13年蟬聯地王。（台北市觀傳局提供／丁上程台北傳真）

台北市115年公告土地現值及地價，經評議委員會評定後，以「台北101大樓」現值每平方公尺211萬2000元、每坪約698.2萬元，連續13年蟬聯地王。至於作為課徵土地增值稅基礎的公告土地現值，較114年下跌0.31％；作為課徵地價稅基礎的公告地價則較113年上漲3.90％。地政局長王瑞雲表示，經預估115年地價稅負擔，占總戶數57％的自用住宅戶，平均每戶約增加198元。

北市地政局表示，關乎土地增值稅徵收的115年土地現值，經地價評議委員會審議，考量近1年地價動態及整體經濟狀況後，評定全市平均調幅為下跌0.31％，其中住宅區段下跌0.58％，商業及工業區段上漲0.46％。以北市各行政區來區分，南港區在各項公共建設推動、生活品質提升的情況下漲幅最多，達0.39％；下跌最多的則是松山區，幅度為0.65％。

影響地方地價稅徵收的115年公告地價，地政局說，考量社會經濟狀況、地方財政需要及民眾負擔能力等因素，評定全市平均調幅為3.90％，全市5012個地價區段中，有4715個地價區段（約94.1％）上漲，270個地價區段（約5.4％）持平，27個地價區段（約0.5％）下跌。

至於「地王」寶座，則由「台北101大樓」第13度蟬聯，公告土地現值為每平方公尺211萬2000元，換算每坪約698.2萬元，也是「全台地王」；居次的「國泰置地廣場」則以每平方公尺202萬6,000元，換算每坪約669.8萬元，連3年蟬聯地后。位於站前商圈的「新光摩天大樓」，使用強度相對較高，以每平方公尺200萬元，換算每坪約661.2萬元，位居全市第三。

地政局長王瑞雲表示，近年不動產市場雖呈量縮價微跌格局，但價格仍是上漲態勢。其中台北市住宅價格指數自112年9月至114年8月上漲7.57％，台北市商辦租金指數自112年第3季至114年第2季上漲3.74％，經委員會審慎考量後，公告地價評議結果小幅上漲3.90％。經稅捐稽徵處據以預估，115年地價稅負擔，自用住宅戶平均每戶約增加198元。

