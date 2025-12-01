北市明年老人健檢特約醫事機構增至85家

臺北市老人健康檢查服務將於一一五年一月二十二日正式啟動，一一五年新增九家特約醫事機構加入老人健檢服務，總數提升至八十五家（三十家醫院、五十五家診所），可服務六萬九九六○名長者。三大健檢方案（A腦肺、B腹部、C骨密肌力）皆可供長者每年擇一受檢，服務量能再提升。

特殊族群長者可於一一五年一月十五日早上八時至一月十九日下午五時，優先使用老人健檢網路平台進行預約，一般長者可於一一五年一月二十二日上午八時起至一月二十七日下午五時止（或特約醫事機構額滿為止），開放設籍臺北市六十五歲以上長者網路預約；另有二十九家特約醫事機構同步提供現場登記服務，現場登記額滿為止。

市民須遵守醫事機構規定完成預約，若未符合受檢資格或未依規定預約者，特約醫事機構得取消名額以確保檢查品質。

一一五年臺北市老人健康檢查共有三項檢查方案：A（腦肺）、B（腹部超音波）、C（骨密肌力）套餐，提供長者每年選擇一方案受檢。共同檢查項目包含健康史、身體評估、尿液常規檢查、糞便潛血免疫分析、憂鬱症篩檢、認知功能評估及檢查結果之保健諮詢及異常轉介服務；A方案加上胸腔X光檢查、甲狀腺刺激素免疫分析、維他命B12、葉酸、鈉、鉀、鈣及血液常規檢查等項目；B方案加上腹部超音波檢查、糖化血色素、白蛋白及球蛋白等項目；C方案加上DXA骨密度檢查、肌少症篩檢（小腿圍）、肌少症體能表現評估（或握力）、鹼性磷酸酉每（ALK-P）、尿素氮、鈣、血液常規檢查、白蛋白及球蛋白等項目。

衛生福利部國民健康署亦補助六十五歲以上長者每年一次成人預防保健服務，歡迎長者多加利用。