北市明年調漲拖吊費 小型車一次「900→1500元」

為落實使用者付費精神並改善久停車輛占用公共停車空間問題，台北市議會已三讀通過《台北市處理妨礙道路交通及久停公有停車場車輛自治條例》修正案，相關新制將自明年1月1日起實施。台北市交通局指出，修法後將同步調高拖吊移置費與保管費，並擴大適用範圍，預估每年約有7萬輛違規車次受到影響。

台北市交通局今日召開記者會說明新制內容。停車管理工程處管理及職安科長楊遠明表示，現行條例僅適用於停管處直接轄管的收費停車格位，且久停容許日數為30天加15天。修法後，適用範圍將擴大納入停管處轄管的不收費格位及委外經營停車場，並大幅縮短久停容許日數。

楊遠明說明，新制上路後，車輛停放超過10天即視為久停，停管處將在車體張貼通知，要求車主於5天內移走車輛，若逾期未處理，將直接執行拖吊移置。

交通局指出，小客（貨）車拖吊移置費將由現行每次900元調整為1500元；保管費由每半天100元提高為200元，拖吊後超過5日仍未領回者，保管費將再提高至每半天300元。機車移置費維持200元不變，但保管費將由每半天25元提高為50元，超過5日後則調升至每半天75元。

楊遠明表示，目前每年因久停遭拖吊的車輛約100車次，因違規遭拖吊的車輛則高達7萬車次。此次修法與費率調整，主要是反映實際執行成本，避免市庫持續補貼違規車主，並促使車主儘速領回車輛，以紓解公有保管場停車量能不足問題。

交通局也呼籲車主避免久占停車格行為，並提醒違規車主於車輛遭拖吊後儘早領回，切勿存有僥倖心理，以共同維護道路交通秩序與停車公平性。

