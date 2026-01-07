北市明星國小校長涉性騷、吃案 今傳「健康因素提早退休」

[FTNN新聞網]記者陳鴻偉／臺北報導

北部一所明星國小校長，涉及性騷擾女童，大事化小兒少案件，任內更發生29性平案件，連校長自己也被指控對女童有不當碰觸，引發家長抱怨、陳情，據傳教育局調查後，認定部分情節確有處理不當，給予校長懲處，這名校長6日也發出公開信，表示因「健康因素及家庭事務」，決定申請提早1年退休。

家長當時投訴，女童遇到網路變態，校方卻表示「不需處理」。（圖／資料照）

FTNN日前報導，這家國小1名小四女童，在網路上碰到變態色狼，要女童視訊脫衣服、還要教她做愛，甚至還說要一起娶女童跟她姊姊，相關情節已涉及公訴罪的《兒少法》，但校方接獲通報後，卻表示：「與學生溝通後，再教育網路安全，家長說不需要校方處理」，最後直接結案。

這名校長上任後，共發生29起性平案件，其中有一件是社團男老師， 對1名女學生過分關心，甚至傳訊息：「願不願意跟我單獨上課？」，但校長在性平會時，認為這些內容「沒什麼」，也是以不受理想結案，但後來上報教育局，教育局認為事態嚴重要求重審，這名老師最後被解僱，且不得再進入校園。

連校長自己也曾被檢舉，在一場頒獎典禮時，對一名女學生搭肩、拉手「過度親密」，當事人感到很不舒服，事後向家長反映，校長為此也接受調查，並暫停主持性平會議，種種狀況都讓不少家長憂心及不滿。

在各種爭議中，這名校長6日向師生發出公開信，表示人生有很多變化，因為健康因素，加上家庭事務牽絆，經過多次掙扎評估，決定申請提前1年退休，並且教育局已經核准，也結束自己42年的教職工作，他還感性表示：「雖然轉身，心仍與大家同在。」

該名校長突然宣告退休，引發師生及家長議論，有家長表示，這名校長在任期間發生不少狀況，這幾件事教育局都有派人專案調查，應該確實有處理不當的地方，也不排除上級有壓力，才讓他做此決定。

