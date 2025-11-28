北市明星高中高三生晚自習墜樓身亡 父母認屍哭癱 教育局說話了

北市女高中生從五樓墜樓，送醫不治。示意圖

台北市明星高中昨（27日）晚間發生一起憾事，一名18歲高三女學生在晚自習期間突然從校園5樓墜落，7點多被發現倒臥在一樓地面。警消到場後立即將人送往醫院急救，仍因傷勢過重宣告不治。

女學生家屬趕到現場後難以置信，痛哭稱女兒平常表現一切如常，沒有出現任何異狀，完全無法理解為何會突然墜樓。

校方目前正調閱校內監視器，並協助警方釐清事發原因，也同步啟動校內輔導機制，協助受影響的學生與師長穩定情緒。

北市教育局則表示，學校於第一時間完成校安通報，並全程陪同家屬處理後續，學務校安室主任也已到醫院關心家屬、提供協助。教育局表示，將督導學校全面檢視校園安全與輔導作為，避免類似事件再度發生，並強調會持續給予家屬與校方必要支持。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



