北市春節交通管制開跑 陽明山花季列重點區域

（中央社記者陳昱婷台北5日電）春節連假將至，台北市交通局表示，已啟動春節前、返鄉及假期間3階段交通管制疏導措施，重點區域包含今天揭幕的陽明山花季，將實施仰德大道交通管制並提高停車費率。

台北市交通局交通治理科長朱宸佐今天透過記者會說明115年春節期間交通管制疏導作為，他表示，目前已進入連假前採買時期，預期13日至16日會有返鄉車潮，19日至22日則會有大量走春、參拜行程，將依不同型態實施疏導措施，確保交通順暢。

廣告 廣告

朱宸佐說，重點交通管制區域多為廟宇、百貨商圈及熱門景點，包含今天開始的陽明山花季，以及動物園、龍山寺、關渡宮等，皆會透過調整周邊停車場費率、實施道路管制、加強大眾運輸接駁服務等方式疏導。

他表示，陽明山花季展期至3月15日共計39天，連假期間仰德大道擴大交管、加強違規取締及拖吊，部分路段實施單向管制，並調整陽明山立體停車場費率至最高每小時新台幣60元，同時闢駛124、130、131路花季公車，鼓勵民眾多加利用。

停車管理工程處營運科長李杰儒補充，依據過往經驗，天氣好時動物園會有較多遊客，周邊停車場容易出現排隊等候狀況，因此今年會視狀況動態開放路邊大客車停車格給小型車停放。

關渡宮部分，李杰儒說，因原先就有參拜人潮，加上鄰近關渡碼頭展出恐龍樂園，預估今年春節會有大量停車需求，因此關渡水岸自然公園平面停車場小型車收費將從原先每次50元調整為計時30元。

台北市工務局公園路燈工程管理處表示，此次陽明山花季主題為「春光花語」，以櫻花、杜鵑、茶花等打造花卉景觀，融合竹編裝置藝術及香氛體驗，邀請民眾走進陽明山，在山林中感受春天甦醒。（編輯：李錫璋）1150205