北市春節垃圾清運時間調整！ 小年夜、除夕加班收運垃圾

台北市 / 武廷融 綜合報導

農曆春節9天連假即將到來，北市環保局表示，清潔隊將於連假開始2月15日（小年夜）晚上、2月16日除夕當天中午及夜間時段加班收運垃圾，2月17日（大年初一）至19日（初三）停收3天，初四起恢復收運垃圾，2月23日初七起恢復收運大型廢棄物。

環保局表示，考量市民返鄉過年或連假有垃圾清運需求，於2月14日、2月15日小年夜均正常收運一般垃圾、廚餘、資源回收物，2月16日除夕當天中午及夜間兩時段加班收運垃圾，中午將以播放音樂方式通知市民清運一般垃圾、廚餘及資源回收物，晚間各區清潔隊則依往常收運時間、地點收運垃圾。2月17日至19日（大年初一至初三）停收垃圾3天，大年初四2月20日恢復收運垃圾。

廣告 廣告

另外，新北市過年期間的垃圾收運將於2月15日小年夜特別加班收運，2月16日除夕當天自上午提前收運至傍晚6時止，並在2月17日初一至2月19日初三期間停止收運，2月20日初四恢復正常垃圾收運。

原始連結







更多華視新聞報導

疑打火機.電池惹禍！ 垃圾車冒火煙所幸即時撲滅

回收車駕駛疑突暈厥追撞垃圾車 1死6傷

追垃圾車跌倒心生不滿 64歲男持利器追砍清潔員

