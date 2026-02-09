北市春節垃圾清運 小年夜與除夕加班收運、初一至初三停收

▲臺北市政府環保局清潔隊於連假開始2月15日（小年夜）晚上、2月16日除夕當天中午及夜間時段加班收運垃圾，2月17日（大年初一）至19日（初三）停收3天。

【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】農曆春節9天連假即將到來，為方便市民在除夕以前能妥善處理垃圾，臺北市政府環保局清潔隊於連假開始2月15日（小年夜）晚上、2月16日除夕當天中午及夜間時段加班收運垃圾，2月17日（大年初一）至19日（初三）停收3天，另開放多個限時收受點供民眾使用，初四起恢復收運垃圾，2月23日初七起恢復收運大型廢棄物。

環保局表示，今年春節連假從2月14日（六）到2月22日（日）大年初六，共9天，考量市民返鄉過年或連假有垃圾清運需求，於2月14日(六)、2月15日(日)小年夜均正常收運一般垃圾、廚餘、資源回收物，2月16日(一)除夕當天中午及夜間兩時段加班收運垃圾，中午將以播放音樂方式通知市民清運一般垃圾、廚餘及資源回收物，晚間各區清潔隊則依往常收運時間、地點收運垃圾，歡迎市民朋友多加利用。

另外，2月17日至19日（大年初一至初三）援例停收垃圾3天，為使民眾盡快能排出連續假期期間累積的垃圾，清潔隊將於大年初四2月20日（五）提早開工，恢復收運垃圾！

環保局也特別提醒，小年夜至初六停收大型廢棄物，2月23日初七起恢復收運，春節連假前有清運需求的市民朋友，敬請及早預約，最晚於2月13日下午4時30分前預約清運大型廢棄物，以利清運。

另春節停收垃圾期間北市民眾如仍有排出垃圾的需求，可就近至環保局的各限時收受點排出垃圾，乾淨舒爽過好年。