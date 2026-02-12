北市春節禮盒稽查207件 鯉魚食品過度包裝挨罰3萬
農曆春節將至，北市環保局為落實源頭減量政策，針對市售糕餅、酒、化妝品、加工食品及電腦程式著作光碟等5類禮盒商品包裝稽查，共計稽查207件，查獲「鯉魚食品」過度包裝禮盒商品1件，依法開罰3萬元罰鍰。
環保局指出，此次稽查針對市售糕餅、酒、化妝品、加工食品及電腦程式著作光碟等5類禮盒商品包裝稽查，共計稽查207件，查獲1件過度包裝禮盒商品，該違規商品為「鯉魚食品有限公司」精選甄品禮盒，經量測包裝體積比值2.42，違反《資源回收再利用法》規定，依法裁處3萬元罰鍰。
環保局表示，業者於設計及販售禮盒前，於可先至「一次用產品源頭減量宣導網」，使用「限制產品過度包裝線上試算」自我檢視，或填寫限制產品過度包裝檢驗書後送交環境部檢驗，以避免違規受罰，從源頭建立減廢共識，不僅可降低後端廢棄物處理負擔，也能共同為環境永續盡一份心力。
環保局呼籲，民眾在選購年節禮盒時，可遵循「一多三少」的綠色包裝原則，即產品份量多、包裝材料少、種類少、印刷少，不僅讓送禮更實在，也能有效減少資源浪費；民眾在採買年貨時可自備購物袋，減少一次性包裝的使用，以實際行動響應環保。
礁溪旅館頂樓堆「寶特瓶」山！屋主稱為綠化
花蓮知名的玉里橋頭臭豆腐到北市中山區開店，濃烈味道引發居民反彈，有人焦慮到快把頭髮拔光。北市環保局今（12日）表示，去年依違反《空污法》重罰58.5萬元，因為根據「異味污染物官能測定法」採樣，業者的檢測結果為71，遠高於標準值上限10。因此，單次檢測就重罰業者此罰鍰金額。
中部中心 / 苗栗報導全民防堵綠鬣蜥，苗栗縣算來是最北防線，不過，苗栗縣府10日接獲通報，在頭份上興里中港溪附近發現綠鬣蜥蹤跡，立刻前往捉捕，一口氣移除22隻，其中包含8隻幼體的蜥二代，北侵擴散拉警報。綠鬣蜥防線逐漸北移？頭份一口氣抓了２２隻還有８隻蜥二代。（圖／翻攝畫面）綠鬣蜥監測團隊，接獲通報在頭份中港溪一帶，也就是苗栗縣北端，出現綠鬣蜥蹤跡，出動人員捉捕，綠鬣蜥躲在樹上，打燈才能看清楚位置，這一抓不得了，光是一天就移除了22隻，其中，有八隻屬於幼體的蜥二代，是前年及去年孵化的個體，體型更小，研判是繁殖熱點，而警訊是，綠鬣蜥防線持續北移，接近新竹縣界！頭份中港溪流域一帶被通報有綠鬣蜥出現 捉捕團隊 一天就移除了22隻。（圖／翻攝畫面）農業處說，可能是先前寒流綠鬣蜥躲洞穴，天氣回暖全跑出來，被民眾通報，他們只能全力移除。而苗栗縣在2020年首次通報綠鬣蜥足跡，陸續移除49隻，其中去年爆量來到30隻，另外，苗栗三灣鄉在去年底今年初，也發現綠鬣蜥，有擴張情形。綠鬣蜥防線不斷北移擴張，嚴重將影響北部生態系統，縣府表示，將委託團隊持續監控，民眾若是發現就通報1999，全民防治綠鬣蜥守護本土生態。原文出處：頭份一天移除２２隻綠鬣蜥 其中８隻為蜥二代 研判為繁殖熱點 更多民視新聞報導抓綠鬣蜥誤觸高壓電男燒燙傷 專家:長竿只適合空曠地區南投綠鬣蜥大街趴趴走 警獲報抓捕上演"你追我跑"美國佛州下起「綠鬣蜥雨」超震撼！多到居民撿來做塔可
花蓮知名「玉里橋頭臭豆腐」插旗台北，鄰近捷運劍南路站，但濃烈味道引發周遭居民反彈，有人還焦慮到快把頭髮拔光。北市環保局今...
疾管署日前公布，台北市1月出現25年來首例「漢他病毒症候群」死亡個案，即大安區一
行政院長卓榮泰日前出席工研院先進半導體研發基地動土典禮，他致詞表示，國力就是電力，除繼續落實二次能源轉型，開發多元綠能、強化電網韌性外，並全面接受全世界先進的新式核能技術，讓產業界更安心。工研院日前舉行先進半導體研發基地動土典禮，卓榮泰說，這一座先進半導體試驗研發基地，在這麼好的天氣下，大家一起用最喜悅的心情來迎接它，希望它成為下一代產業升級很重要的研發基地......
行政院長卓榮泰日前稱，政府將全面接受國際先進的新式核能技術，遭質疑背離「非核家園」政策，而前客委會主委楊長鎮也痛批，院長草草放出消息，讓反核40幾年的他感覺被羞辱。對此，行政院今（12）日強調，政府採取開放態度了解，但無論是傳統或新式核能，都須秉持「核安有保障、核廢有去處、社會有高度共識」三原則審慎評估。
燃燒煤、油、氣等化石燃料所產生的毒氣，是引發肺癌、中風、心血管疾病的主要環境因子，全台最容易暴露於上述汙染物的，正是居住在台中火力發電廠周邊的居民。相關團體11日於立法院召開記者會痛批，居民已遭中火侵害30餘年，政府不僅不願正視問題，連「春節停煤」的要求都視若無睹，根本是獨裁政府行為，呼籲行政院長卓榮泰順從民意，給居民喘息的機會。
賴清德的閣揆卓榮泰剛才宣布，「我們要全面接受全世界先進的新式核能技術」，強調電力就是算力，算力就是國力，所以國力就是電力，將全面做能源開放的構想。不過美國川普政府的腳步更快，美國總統川普美東時間2月11日表示，他將在短期內簽署一項行政命令，指示國防部與煤炭廠商擬定新的採購合約，並承諾美國將透過軍事單位購買大量煤炭。川普同時指出，他已指示能源部向西維吉尼亞州、......
今（10）日清晨受輻射冷卻影響，各地氣溫仍偏低。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，明日鋒面通過後，底層東北季風將增強，但水氣不多，降雨主要集中在迎風面地區。另外，春節期間，除夕至初二將有兩波東北季風增強接力，北部、東半部降雨機率提高。
在新北酒店圈打滾的小雯（皆化名），竟讓高齡人夫阿勇深陷情網，靠著「給錢才聯絡」的手段讓男方徹底沉淪，心甘情願掏出超過2400萬元，甚至連價值1000萬元的台泥循環能源科技股票也照收不誤，當元配小英發覺真相後，氣到告上法院，索賠100萬元精神賠償。
影帝梁朝偉與劉嘉玲的互動模式常被網友調侃是「當社恐I人遇上社牛E人」，「社交悍匪」劉嘉玲可能常常需要出面「拯救」老公於尷尬中。日前2人前往日本北海道渡假，在機場被網友野生捕獲，當時梁朝偉一臉「懵懂無助」望向前方，劉嘉玲卻一副「看好戲」的逗趣模樣，笑翻網友。
音樂人「小胖老師」袁惟仁2日病逝，享年57歲，前妻陸元琪今（2/12）在IG突然連發3則限動，透露男方家人要孩子轉告她不要出席告別式，還說那些人也是她婚姻的殺手，後來又貼文「不知道其實我才是可以要求孩子不能出現在告別式的人嗎？」
民眾黨新北市第四選區市議員黨內初選近日公布，黨主席黃國昌的「四大金釵」三蘆服務處主任周曉芸爆冷落馬，民調結果由從未露面的「神祕黑馬」陳彥廷勝出。周曉芸此前爆料，沒人認識陳彥廷，他只是在家樂福上班超過10年的員工，更批他根本沒有準備好參選。不過當事人近日終於在媒體曝光了，表示會參選到底，他的驚人學歷也引發議論。
主持人蔡尚樺卸下主播身分後，憑藉清晰口條及甜美外型，收到許多活動主持邀約，尤其近期適逢尾牙季，她幾乎行程滿檔，並大方在社群分享參與尾牙的心得。11日她主持公司尾牙，該家企業老闆正是大谷翔平50轟紀念球的買主。蔡尚樺不僅透露老闆嗨到加碼8次，就連她也收到8萬元大紅包，令網友看了都驚呆。
前幾天在診所衛教室，一位阿姨拿著她的飲食紀錄給營養師看。她很委屈地說：「我煮菜都沒放鹽巴了，為什麼抽血報告數值還是不好？」吃對營養所｜建銘營養師仔細一看，雖然沒放鹽，但為了讓孫子愛吃，她的滷肉加了大量醬油膏，炒菜最後都習慣淋一圈蠔油提鮮。這就是典型的味覺陷阱！ 味覺大騙局：不鹹、不辣、不刺喉 鈉反而更高 我們常以為「鹹＝高鈉」，但其實很多「不鹹、卻很鮮甜」的調味料，鈉含量比鹽巴還可怕。 ▲紅燈區（盡量少用）第一名是「味精」，含鈉量是白醋的1700倍！再來是大家最愛的「蠔油」跟「豆瓣醬」，因為它們加了糖、勾了芡，濃郁的口感會讓你忘記它其實超鹹，一不小心就加過量。 ▲黃燈區（控制用量）蕃茄醬、甜辣醬。這些通常也是「高糖＋高鈉」的組合，沾一點點就好，不要淋滿。 ▲綠燈區（放心使用）多利用白醋、烏醋（鈉含量相對低很多），還有台灣在地好買的蔥、薑、蒜、九層塔、香菜、檸檬。當香氣足夠，大腦就會覺得滿足，不需要那麼多鹹味。 不用戒蠔油 但這個小動作能救你的血管 吃對營養所｜建銘營養師強調，改變飲食習慣很難，所以不會叫你馬上丟掉蠔油。但從今天開始試試看：「把湯匙換小一點」，或是「改用沾的，不要用淋的」
春節天氣出爐！天氣風險分析師吳聖宇表示，週末前各地大致晴朗穩定，東半部偶有零星雨，白天氣溫回升至25至30度，夜晚清晨仍涼，溫差顯著。下週一除夕鋒面掠過，北東轉有短暫陣雨，中南部雲量增多。年初一、初二受東北季風影響，北東有局部短暫雨，氣溫較涼，中南部多雲到晴，日夜溫差大。春節連假最後一天（年初六）白天穩定，晚間起鋒面及東北季風增強，北東天氣轉差，降雨機率與氣溫下降，提醒民眾留意天氣變化。
曾一度討論度頗高的親子網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」七寶媽Sydney被網友爆料懷了第八胎，在Threads上爆料，看到她拿著媽媽手冊在婦產科候診，相當震驚，質疑她為領補助不斷生育，再度掀起對她各種爭議的討論。
許多人到國外旅遊，不僅會購買當地特產當伴手禮送親友，也會到超商或超市尋找「特別商品」。一名日本網友在台灣發現一款「經典糖果」，忍不住拍照並驚呼：「早已在日本消失的糖果，竟在台灣仍有販售！」貼文曝光後，引發網友熱議。
女星艾莉絲與英國外交官丈夫馬培迪再婚後，於2022年帶著兒子威廉弟和前夫生的女兒梨梨醬，一家四口移居英國倫敦。近來她在社群網站分享，定居英國被同化，其中有「2大行為」特別明顯。