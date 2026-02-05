北市春節路邊停車格暫停收費 裝卸貨及限時格位維持原管制

台北市115年春節連假自2月14日至2月22日期間，停車收費及管制規定有所調整。台北市停車管理工程處表示，除夕當日（2月16日）全市路邊停車格均暫停收費，其他春節假期期間，除原週日收費路段及部分路段維持收費外，其餘收費路邊停車格均暫停收費。

台北市115年春節連假自2月14日至2月22日期間，停車收費及管制規定有所調整 。（示意圖／pexels）

停管處特別提醒，現場管制時段牌面採星期制者，不因不收費而改變管制內容。民眾停放路邊停車格時請務必詳讀標誌，貨車裝卸貨格位及限時格位部分，亦仍維持現場標誌之時段管制內容。至於路外停車場部分，停管處轄管之立體、地下、高架橋下及路外平面停車場（含委託經營平面停車場），春節期間照常收費。

台北市政府交通局因應112年《道路交通管理處罰條例》新制上路後，計程車、貨車等車輛臨停需求更難滿足，加上台北市人口結構高齡化，民眾對於長期照護、復康巴士等日益增加之需求，首創營業車種多元共享停放概念，已於本市境內設置共計255格「營業用共用臨停區」。

「營業用共用臨停區」。（圖／台北市交通局提供）

115年起公告調整停放營業車種及時間為貨車（不包含客貨兩用車）、復康巴士、長照車輛（福祉車、到宅沐浴車等）及計程車為20分鐘，格位亦加繪「營業用共用臨停區」字樣及黃色標線供公共服務性車輛駕駛及民眾辨識，並24小時提供公共服務車輛臨時上下客及裝卸貨需求。

停管處強調，春節期間本格位亦比照現地牌面規定管制，未開放其餘車種熄火停放，請民眾多加注意避免違規。營業用共用臨停區除上述車種外，未開放客貨兩用車及其他車種臨停，請勿佔用。如有臨停需求請至路外停車場或禁停黃線停放，另共用臨停區不開放計程車停放排班，請計程車駕駛朋友多加留意。

春節期間共用臨停區不開放計程車停放排班，請計程車駕駛朋友多加留意 。（圖／資料照／中天新聞）

停管處表示，春節期間保管場仍維持領車服務，車輛遭移置之民眾，仍可至保管場領車。至於停車費繳納期限，由於現行繳納管道多元，春節期間之停車費繳納期限仍維持原有之15日。市民於收到停車繳費通知單時，請記得於期限內繳交停車費，倘離去時未見繳費通知單，可於上班時段電洽服務台（02-27269600）或至網站查詢繳費明細。

為讓使用者更加習慣使用及方便民眾查詢，台北市停管處已於北市好停車網頁同步增加「營業用共用臨停區」設置地點相關資訊。歡迎復康巴士、長照車輛（福祉車、到宅沐浴車等）、計程車及貨車駕駛朋友多加利用。

