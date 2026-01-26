北市春節長照不打烊 2/5前提出申請
（中央社記者楊淑閔台北26日電）春節將至，台北市衛生局今天說，對有失能長輩或重症病人的家庭來說，此時是照顧壓力高點，長照服務單位不打烊，提醒2月5日前申請，平日可打1966長照專線，或上網、臨櫃申請。
台北市衛生局舉辦例行記者會說明，為避免長照服務在年節期間出現空窗，長照服務單位於除夕至初五（2月16日至21日）持續提供服務不打烊。
衛生局提醒，因應春節期間人力調度需提早安排，春節期間有長照服務需求，務必在2月5日前提出申請，方式包含於週一至週五上午8時30分到傍晚5時30分撥打1966長照專線電話，或採網路、臨櫃申請。
衛生局叮嚀，透過網路或臨櫃申請者，應聯繫台北市長期照顧管理中心，或上台北市衛生局網站「長照服務資源區」查詢；為既有長照需求使用者，可直接聯繫個案管理員或服務單位。（編輯：張雅淨）1150126
