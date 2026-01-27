北市春節長照服務不中斷 2/5前提出申請

為避免長照服務於年節期間出現空窗，長照服務單位於春節期間持續提供服務

北市衛生局長期照護科官碧蓮技正表示，114年8月1日起，大幅放寬重症家庭申請外籍看護工資格

農曆春節即將到來，對於家中有失能長輩或重症病人的家庭而言，年節期間往往是照顧壓力最高的時刻。臺北市衛生局表示，為避免長照服務於年節期間出現空窗，長照服務單位於春節期間除夕至初五會持續提供服務，確保民眾照顧需求不中斷。

臺北市衛生局長期照護科官碧蓮技正表示，配合勞動部規定，自114年8月1日起重症家庭申請外籍看護工資格大幅放寬，擴大重症多元免評資格、新法放寬重症免評資格，以及現行重症資格仍同步適用，以減輕重症家庭長期照顧負擔。重症免評資格適用對象包括說明癌症第四期以上者；由醫療機構開立診斷證明書，載明全癱無法自行下床者；由醫療機構開立診斷證明書，需 24 小時使用呼吸器或維生設備，且於 6 個月內病情無法改善者；70 歲以上患有血液淋巴腫瘤病症者（符合8類病症；符合特定身心障礙項目中度以上者；經神經科或精神科專科診斷證明載明或檢附臨床失智評估量表（Clinical Dementia Rating, CDR）2分以上者；年齡未滿 80 歲，經醫療機構以團隊方式所作專業評估，認定有全日照護需要者；年齡滿 80 歲以上，經醫療機構以團隊方式所作專業評估，認定有嚴重依賴照護需要者；長照需要等級第 4 級以上，使用長照照顧服務 6 個月以上者。

官碧蓮技正說明，因應年節期間人力調度，若民眾於春節期間除夕至初五有長照服務需求，請務必於2月5日前提出申請，以便提早安排人力。以電話申請者，可在週一至週五上午8時30分到下午5時30分撥打1966長照專線；臨櫃或網路申請者，聯繫臺北市長期照顧管理中心，或至臺北市衛生局網站「長照服務資源區」查詢。既有長照需求使用者，可直接聯繫個案管理員或服務單位（A單位）。

臺北市衛生局表示，針對符合重症資格欲申請外籍家庭看護工的家庭，可備齊相關文件到臺北市政府1樓北區聯合服務中心衛生局櫃檯提出申請，也可採郵寄掛號至臺北市信義區市府路1號西南區2樓、臺北市政府衛生局外籍看護申審業務辦理。相關外籍家庭看護工申請條件多元認定資訊，可上臺北市衛生局網站長照2.0服務專區查詢。